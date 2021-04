Finale Copa del Rey, Athletic Bilbao-Real Sociedad Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 3-4-2021

Sfida tra Athletic Bilbao e Real Sociedad nella finale di Copa del Rey 2019-2020. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: squadra titolare per Marcelino, mentre Alguacil recupera anche David Silva. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

Alle ore 21:30 all’Estadio la Cartuja di Siviglia scenderanno in campo Athletic Bilbao e Real Sociedad per la finale di Copa del Rey edizione 2019-2020.

Era da dodici anni che una finale della coppa nazionale spagnola non vedeva in campo protagonista il Barcellona o il Real Madrid e sarà il primissimo derby basco nell’ultimo atto della competizione.

Da una parte, i rojiblancos hanno eliminato Intercity, Sestao River, Elche, Tenerife, Barcellona e Granada, mentre i txuriurdin sono arrivati fino in finale avendo la meglio su Becerril, Ceuta, Espanyol, Osasuna, Real Madrid e Mirandes.

Attualmente, l’Athletic Bilbao occupa la nona posizione in classifica nella Liga, ma arriverà alla finale da due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite.

Diversamente, invece, la Real Sociedad è quinta in classifica in campionato, ma ha perso le ultime due partite disputate prima della sosta per gli impegni delle nazionali.

Ultime sulle formazioni di Athletic Bilbao-Real Sociedad:

Solito 4-4-2 per Marcelino, che avrà l’intera rosa a disposizione. A porta ci sarà Simon, mentre in difesa saranno De Marcos a destra e Berchiche a completare il quartetto con Martinez e uno tra Yeray Alvarez e Unai Nunez. In mediana agiranno Lopez e Vesga, mentre sulle fasce capitan Muniain e Berenguer avranno l’obbligo di fornire molti cross alla coppia d’attacco formata da Inaki Williams e l’inossidabile ed immortale Raul Garçia.

Il 4-3-3 di Imanol Alguacil sarà orfano di Sangalli, ma soprattutto il dubbio da sciogliere è relativo alla presenza o meno dal primo minuto di David Silva, recuperato in extremis e non al meglio della condizione fisica. A proteggere il portiere Remiro saranno Gorosabel, l’adattato Zubeldia, Le Normand e Munoz, con buona pace di Elustondo. In mediana Merino e Zubimendi saranno affiancati da uno tra Guevara, Illaramendi e, appunto, David Silva. In attacco, infine, il trio saraà formato da Oyarzabal, Isak e Portu dovrebbe vincere il ballottaggio con Januzaj e Barrenetxea, ma non è da escludere la presenza dello stesso David Silva più avanzato.

Probabili formazioni Athletic Bilbao-Real Sociedad:

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Unai Simon; De Marcos, Yeray Alvarez, Iñigo Martinez, Yuri Berchiche; Berenguer, Unai Lopez, Mikel Vesga, Muniain; Iñaki Williams, Raul Garcia. All. Marcelino

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Alex Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Guevara, Zubimendi, Mikel Merino; Portu, Isak, Oyarzabal. All. Alguacil

Come vedere Athletic Bilbao-Real Sociedad in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Athletic Bilbao Real Sociedad, Finale di Copa del Rey, sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 HD Canale 210 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Athletic Bilbao Real Sociedad in diretta streaming live. Lo stesso potranno fare gli abbonati a Mediaset Premium con il servizio Premium Play.

Mentre è possibile vedere la partita in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito e sulle applicazioni a pagamento DAZN e Eurosport Player semplicemente collegandosi alla home page.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Athletic Bilbao-Real Sociedad:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Athletic Bilbao Real Sociedad in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Athletic Bilbao-Real Sociedad:

Non sarà certamente la prima volta che Athletic Bilbao e Real Sociedad si affronteranno nella loro storia, visto che si sono incrociate ben 166 volte tra partite ufficiali e amichevoli, con bilancio che sorride ai rojiblancos con 68 vittorie, 43 pareggi e 55 sconfitte, ben 266 gol fatti e 215 gol subiti.

Nei 18 precedenti tra le due squadre in Copa del Rey, l’Athletic Bilbao conduce i giochi con 8 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, così come il computo delle reti vede in vantaggio i rojiblancos con 26 gol fatti e 16 gol subiti contro la Real Sociedad.

