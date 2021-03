FIGC: Sala del Consiglio Federale intitolata a Paolo Rossi

Nella mattinata di ieri la sala del Consiglio Federale della FIGC è stata intitolata ufficialmente a Paolo Rossi, mitico attaccante della nazionale, protagonista della conquista del terzo mondiale azzurro nel 1982.

Paolo ha, infatti, lasciato questo mondo nel dicembre scorso e la FIGC gli ha voluto dedicare la sala più importante in federazione (il cervello del calcio italiano), alla presenza della vedova di Paolo, Federica Cappelletti, alla quale il Presidente Federale Gravina ha regalato la maglia n. 20 di “Pablito” ed una piccola scultura (autore Matteo Castagnini) raffigurante il calciatore.

Ma le novità non finiscono qui. Oltre all’apposita targa, il ricordo di Paolo Rossi sarà presente anche tramite due gigantografie dell’attaccante azzurro proprio nella sala a lui dedicata.

Ecco le parole del Presidente FIGC Gabriele Gravina:

Il Presidente FIGC Gabriele Gravina

“E’ un ricordo doveroso da parte del mondo del calcio perché credo che, attraverso la memoria, possiamo trasmettere quei valori che il nostro mondo racchiude e che ha delle testimonianze in protagonisti che a volte la vita ci sottrae inaspettatamente. Ci tenevamo a dedicare a Paolo la sala più importante della federazione, mi auguro di potergli dedicare presto anche il Salaria sport village”.

Inoltre, anche l’antisala del Consiglio ha decisamente cambiato aspetto, con l’istallazione di quattro pannelli fotografici raffiguranti calciatori, calciatrici, arbitri e c.t. che hanno fatto la storia della nostra nazionale, rendendola una delle più forti al mondo.

I pannelli sopracitati raffigurano svariati personaggi, tra i quali i primi tre marcatori e marcatrici azzurre (Riva, Meazza e Piola per gli uomini; Patrizia Panico, Elisabetta Vignotto e Carolina Morace per le donne), oltre a diversi c.t. e squadre azzurre arrivate ad alti livelli in competizioni Uefa, olimpioniche e Fifa.

Onore anche agli arbitri italiani (spazio anche per loro) che hanno diretto, nel corso degli anni, le più importanti finali, dal mondiale all’europeo, tra i quali ricordiamo Sergio Gonella, Pierluigi Collina, Nicola Rizzoli, Pierluigi Pairetto e Roberto Rosetti.

