FIFA FIFPRO World 11 2021: tanti italiani nella squadra dell’anno

E’ arrivata puntuale la miglior squadra dell’anno selezionata dalla FIFPRO, la federazione internazionale dei calciatori professionisti, in collaborazione con la FIFA.

Quest’anno il modulo prescelto è un iperoffensivo 3-3-4: Donnarumma tra i pali, Alaba, Bonucci e Ruben Dias in difesa, Jorginho, De Bruyne e Kanté a centrocampo e, in avanti, Haaland, Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo.

Tre, dunque, gli italiani selezionati; Gianluigi “Gigio” Donnarumma, passato dal Milan al PSG in estate, è indubbiamente risultato tra i protagonisti dell’Europeo sorprendentemente conquistato dagli azzurri, in particolare nel corso della semifinale contro la Spagna e della finale contro l’Inghilterra con le decisive parate sui tiri di rigore con i quali si sono concluse dette sfide.

In difesa c’è Leonardo Bonucci. Oltre a delle buone prestazioni, il centrale difensivo in forza alla Juventus ha siglato in mischia la rete dell’1-1 nella finale di Wembley e questo potrebbe aver avuto un certo peso nella scelta finale.

A centrocampo, infine, Jorginho. L’italo-brasiliano è certamente il più decorato dei nostri giocatori essendo campione d’Europa anche di club con il Chelsea e, pur sbagliando il suo tiro di rigore nell’atto conclusivo, è stato uno dei più lucidi a centrocampo.

Il FIFA FIFPRO11 World 11 è un riconoscimento assegnato annualmente e viene assegnato dal 2005. L’anno con più giocatori italiani fu inevitabilmente il 2006: Gigi Buffon, Gianluca Zambrotta, Fabio Cannavaro (anche pallone d’oro) e Andrea Pirlo vennero inseriti con pieno merito.

Con l’eccezione di Buffon nel 2017, l’Italia non ebbe più rappresentanti dal 2007 ad oggi.

