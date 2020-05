FIFA-ECA: senza prolungamento contratti oltre il 30/6 i calciatori non potranno giocare fino al termine effettivo della stagione

A causa del prolungamento dei tempi per il termine della stagione calcistica in corso, dovuto all’emergenza Coronavirus, i due organi del calcio mondiali sono arrivati a una soluzione per i calciatori con contratto in scadenza tra pochi giorni.

La stagione calcistica è ripresa in Bundesliga, mentre gli altri campionati europei riprenderanno a stretto giro nelle prossime settimane, visti anche i dati di diffusione del Coronavirus, che evidenziano un rientro nei ranghi dell’emergenza pandemica.

Visto il lungo stop, tuttavia, sono sorti alcuni problemi riguardo i calciatori, nella fattispecie quelli con il contratto in scadenza a giugno 2020.

Due giorni fa, in merito a questo, la FIFA e l’ECA si sono riunite per discutere su come debbano essere considerati i calciatori con accordo in scadenza al termine della stagione originario.

L’accordo raggiunto tra le due, alla fine, ha portato a decidere come questi giocatori non potranno scendere in campo oltre il 30 giugno.

Nonostante la straordinarietà dello scenario, infatti, si è deciso di optare per la rigidità del criterio temporale, senza possiblità di proroghe sugli accordi raggiunti a suo tempo tra calciatori e società di appartenenza.

