F1, Ferrari in Austria incoraggia Zanardi con un adesivo

La Ferrari porterà Alex Zanardi nel suo cuore Rosso ed italiano, mentre si appresta a gareggiare in Austria. Infatti, la Scuderia del Cavallino Rampante ha deciso di mettere un adesivo sulle monoposto per incoraggiare l’ex pilota di Formula 1.

La Ferrari dedica un pensiero a Zanardi. Fonte: Pinterest

La Ferrari dedica un pensiero a Zanardi

Alcuni la chiamano sfortuna, altri destino, quella cosa che ha investito Alex Zanardi mentre gareggiava in handbike per una gara di beneficienza. L’atleta è stato operato per la seconda volta di recente eppure le sue condizioni rimangono stabili, ma gravi.

Tutta l’Italia e non solo, però, è al suo fianco. La Ferrari ci tiene infatti a dedicargli un pensiero di forza, un abbraccio che lo possa comprendere anche dal circuito di Spielberg, dove la stagione avrà inizio.

La SF1000 infatti apporrà su entrambi i lati del roll-bar degli adesivi recanti la scritta “Forza Alex”.

Quello della Ferrari è un omaggio al campione bolognese, per augurargli di cuore di riprendersi presto e tornare ancora una volta vincitore da questo tipo di sfide. A proposito di sfide, per adesso gli occhi di tutti sono sulla scuderia italiana, che deve dimostrare di aver sfruttato al meglio la pausa causata dal Coronavirus per lavorare, per quanto possibile, sulla propria monoposto.

Tornare in pista sarà sicuramente un’esperienza emozionante e tanto attesa ma la sfida sarà comunque durissima, con la Mercedes e la Red Bull pronte a mostrare delle vetture potenti e con molti aggiornamenti.

In definitiva, ormai l’attesa è quasi terminata, ci siamo, è arrivato dunque il momento di fare sul serio e di dimostrare in pista chi comanda. Nella speranza, forse, di poter regalare ad Alex Zanardi anche un pensiero dal quello stesso podio che lui un tempo, durante la sua “prima vita” sognava tanto, perchè ci sono delle vittorie che contano molto di più di altre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS