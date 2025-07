FC 26 Ultimate Team: tornano Totti e De Rossi

Francesco Totti e Daniele De Rossi, due autentiche bandiere della Roma, sono pronti a tornare protagonisti nel mondo del calcio, stavolta in versione digitale. I due ex capitani giallorossi faranno parte del roster di EA Sports FC 26, il nuovo capitolo della celebre saga calcistica in uscita il 26 settembre 2025 (con accesso anticipato il 19 settembre per chi acquisterà la Ultimate Edition).

Totti e De Rossi saranno inclusi nella modalità Ultimate Team, una delle più amate dai fan della serie: Totti come Icona, De Rossi come Eroe, con carte esclusive che celebrano la loro eredità nel calcio italiano e internazionale.

Totti come Icona e De Rossi come Eroe: le carte leggendarie di FC 26

Secondo indiscrezioni confermate da fonti affidabili, Francesco Totti sarà inserito nel gruppo delle Icone di Ultimate Team, categoria che include solo le più grandi leggende della storia del calcio. Il “Capitano” avrà una carta con overall di 90, ruolo di trequartista, e caratteristiche che rispecchiano la sua visione di gioco, il tocco sopraffino e il carisma che lo hanno reso il “Re di Roma”.

Daniele De Rossi, invece, sarà celebrato come Eroe di club, categoria che esalta i calciatori che hanno lasciato un segno indelebile nella storia delle loro squadre. Per lui si prevede una carta con overall di 88, con ruolo di mediano, esaltando la grinta, la leadership e l’intelligenza tattica che lo hanno reso un pilastro della Roma e della Nazionale italiana.

EA Sports FC 26: tutte le novità del nuovo capitolo

FC 26 promette di essere una delle edizioni più ricche di sempre. Oltre all’inserimento di nuove Icone ed Eroi, il gioco introdurrà anche un nuovo design delle carte Ultimate Team, miglioramenti al gameplay e pieno supporto per le console next-gen (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC). Tuttavia, sarà disponibile anche per PS4 e Xbox One, garantendo ampia accessibilità ai fan.

La data di uscita ufficiale è fissata per venerdì 26 settembre 2025, in linea con la tradizionale finestra di lancio di EA Sports, mentre l’accesso anticipato sarà possibile dal 19 settembre per gli utenti Ultimate Edition.

Un tributo alla romanità calcistica

Per i tifosi romanisti, la presenza di Totti e De Rossi in FC 26 è molto più di un semplice contenuto digitale: è un omaggio alla romanità, un richiamo a due simboli che hanno rappresentato orgoglio, passione e appartenenza per oltre due decenni. Totti con i suoi 25 anni di carriera alla Roma, e De Rossi con la sua grinta e determinazione, incarnano un’epoca indimenticabile per il club giallorosso.

Il loro inserimento nel gioco è anche il riconoscimento del loro valore globale, come dimostrato anche dalla recente partecipazione di Totti a eventi FIFA ufficiali, tra cui la presentazione della FIFA Club World Cup a New York.

In attesa dell’annuncio ufficiale EA Sports

Al momento, EA Sports non ha ancora rilasciato i dettagli ufficiali sulle carte di Totti e De Rossi, ma le informazioni diffuse dai principali portali specializzati e insider affidabili sembrano confermare la loro presenza. I trailer ufficiali previsti nelle prossime settimane dovrebbero svelare tutte le caratteristiche.

Nel frattempo, i tifosi della Roma e gli appassionati di Ultimate Team sognano già formazioni leggendarie con i loro beniamini, pronte a dominare i campi virtuali con la stessa classe e determinazione che li ha resi eterni.