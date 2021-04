Fantacalcio, cento nomi divertenti per la tua squadra. Non sai come chiamare il tuo team? Hai poche idee, o quelle che ti vengono sono banali, ripetitive, noiose?

Qui di seguito vi proponiamo ben 100 nomi da generare per la tua squadra. C’è l’imbarazzo della scelta, fantasia al potere.

Quando ci si mette a giocare al Fantacalcio, c’è sempre la domanda impellente che mette in difficoltà tutti i fantamister d’Italia. Il nome è sempre un incubo, trovare quello giusto che si allinea ai nostri desideri, che non sfiguri e che dia allo stesso tempo un’immagine di forza ed eleganza.

Ma soprattutto ciò che deve attirare in un nome di una squadra è l’aspetto gioioso, di simpatia. Al sentirlo nominare dovreste spuntarvi un sorriso, una gioia interiore. Il gioco va vissuto per quello che può dare, ovvero allegria, rilassatezza. Il suo obiettivo è quello di farti rilassare per un certo periodo di tempo.

Fantacalcio, il nome da scegliere non è così scontato

Dunque il nome da dare alla propria squadra del fantacalcio va pensato e ragionato. Non può essere costruito su due piedi, occorre tempo e ragionamento.

La fantasia porta a costruire strade e percorsi differenti. Alcuni sono ragionati, pensati attentamente, altri invece sono il frutto dell’improvvisazione.

Alcuni nomi sono il frutto di acquisizioni della realtà, edulcorati e cambiati per far sorridere. Si scherza, si prende in giro, ci si vuole far divertire.

Ecco una lista di nomi che possono fare al caso di chi è a corto d’idee. Prendetele con beneficio, perché questi possono essere variati ed inventati da voi stessi. Sempre se avete una certa creatività.

Io sono tremendamente indeciso, non so cosa prendere. Tutti questi nomi sono divertenti, arguti e pieni di spirito. I creatori sono stati fenomenali, a loro vanno un sacco di complimenti.

Provate voi a crearne di nuovi. Anzi vi chiedo di chiudere gli occhi e non osservare i nomi qui sotto. Troppo facile trovare degli accostamenti, o comunque delle somiglianze. Riuscire a crearne di sana pianta è molto più difficile.

Ecco 100 nomi curiosi per la tua Squadra al Fantacalcio:

50 SFUMATURE DI GIGIO

ABATE BORISOV

AC CIUGHINA

AMARO LUCIANO

ARMERO TU NELL’UNIVERSO

AS PILICUETA

ASTON BIRRA

ATLETICO MA NON TROPPO

AVELLINO BANFI

BALLACK COI LUPI

BAYER LEVERDUREN

BEVERLY IMPS

BIRRAREAL

BORUSSIA PORKMUND

BOTAFFOGO

CAMBIA LA TUA VITA CON UN GLIK

CAMERUN DIAZ

CASA E CHIESA

CELTA VINO

CHIVAS CON GHIACCIO

COCA KOLAROV

CORREA DEL SUD

CSKA LA RISSA

CUGINI DI ZAMPAGNA

DAMMI SOLO UN CAPUTO

DEPORTIVO APERITIVO

DESPACITY

DINAMO LOSCA

DINAMO MOSCIA

DIVANO KIEV

DJIMSITI LIFE

DRAGON BALLOTTA

DYBALA COI LUPI

ES CILE

EYSSERIC O NON EYSSERIC

FINO AL PALACIO

FIUMI DI PAROLO

FREY’S ANATOMY

HANNO UCCISO L’UOMO CRAGNO

HAPOEL KANN

HAPPY MILF

HERTHA VERNELLO

HOW I MET YOUR MATA

I VAZANICCHI

IL CACCIATORE DI AQUILANI

IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO DZEKO

IL SESTO ASENSIO

KIM JONG-UNITED

KOULIBALY FUNICULA’

KUNG FU PANDEV

LA DURA LEGGE DE ROON

LACAZETTE IN CANADA

LAUTARO SII O MIO SIGNORE

MAINZ NA GIOIA

MASIELLOW SUBMARINE

MASTERCHEF UNITED

MEGLIO ICARDI CHE MAI

MESSI MALE

MILAN E SHIRO

NON CI RESTA CHE PJANIC

NOTTE PRIMA DI ALEESAMI

OSASUGNA

PARACEZANIOLO

PARIS SAINT GENNARO

PARTIZAN DEGRADO

PATETICO MINEIRO

PENNIC HELLAS

PERDER BREMA

PESCARA MANZIA

PIATEK ‘NA PASTIGLIA

PIU’ NO KESSIE’

POGGIOREAL

POGGISBRONZI

PRO SECCO

QUATTRO AMICI AL VAR

RAPID MICATANT

REAL MADRINK

RONALDO GIOVANNI E GIACOMO

ROONEY TUNES

RUBIN KEBAB

RUBIN RUBACUORI

SALAH PERCHE’ TI AMO

SAMBUCA JUNIORS

SBRAGA

SBROCCA JUNIORS

SCARSENAL

SE MI LASCI TI CANCELO

SMELLS LIKE TEEN STRINIC

SPAL LETTI

SPARTAK MOOSECA

SPERA EBBASTA

TANTO PE’ KANTE’

TEAM ASSACRO

TEMPTATION ALLAN

TODA JOYA TODA BELEZA

TRUMPZONSPOR

TU SZCZESNY DALLE STELLE

UNO SU MILIK CE LA FA

VERETOUT MI PIACI TU

WALKER TEXAS RANGERS

Ricordiamo che nel nostro sito potete trovare tutti i consigli giornata per giornata riguardo il fantacalcio.

