Fantacalcio 2025/26: Tutti i rigoristi e tiratori delle 20 squadre di Serie A – La guida definitiva ai bonus da calci piazzati

Nel mondo del Fantacalcio, ogni dettaglio può trasformarsi in un vantaggio competitivo. E tra gli aspetti più strategici da considerare, c’è senza dubbio la gestione dei calci piazzati. Sapere con precisione chi calcia rigori, punizioni e corner nelle 20 squadre della Serie A può fare la differenza tra un campionato vinto e una stagione deludente. In un gioco in cui i bonus si conquistano anche con un singolo tocco di palla, ogni +3 da rigore o +1 da assist diventa fondamentale.

A pochi giorni dalle aste ufficiali, migliaia di fantallenatori stanno già studiando schede, statistiche e aggiornamenti per pianificare al meglio ogni scelta. Puntare sui rigoristi designati e sui principali tiratori di calci da fermo è una delle strategie più efficaci per massimizzare i bonus e costruire una rosa solida, soprattutto nelle leghe competitive.

Non va dimenticato, infatti, che nel calcio moderno i calci da fermo sono spesso decisivi: oltre il 30% dei gol in Serie A arriva da situazioni di palla inattiva. Avere in squadra chi li batte significa aumentare in modo concreto le probabilità di portare a casa punti extra in ogni giornata.

In questa guida completa, troverai l’elenco aggiornato dei tiratori principali di rigori, punizioni e calci d’angolo per ciascuna squadra della Serie A 2025/26. Uno strumento indispensabile per chi vuole arrivare preparato all’asta e costruire un team competitivo fin dalla prima giornata.

📌 Atalanta

Rigori: Lookman, De Ketelaere, Pasalic

Lookman, De Ketelaere, Pasalic Punizioni: Lookman, De Ketelaere, Pasalic

Lookman, De Ketelaere, Pasalic Corner: Lookman, Ederson, De Ketelaere

📌 Bologna

Rigori: Orsolini, Immobile, Bernardeschi

Orsolini, Immobile, Bernardeschi Punizioni: Orsolini, Bernardeschi, Miranda

Orsolini, Bernardeschi, Miranda Corner: Orsolini, Bernardeschi, Miranda

📌 Cagliari

Rigori: Piccoli, Mina

Piccoli, Mina Punizioni: Gaetano, Folorunsho

Gaetano, Folorunsho Corner: Folorunsho, Zortea

📌 Cremonese

Rigori: De Luca, Vasquez, Vandeputte

De Luca, Vasquez, Vandeputte Punizioni: Vandeputte, Vasquez

Vandeputte, Vasquez Corner: Vandeputte, Vasquez, Castagnetti

📌 Como

Rigori: Paz, Strefezza

Paz, Strefezza Punizioni: Paz, Strefezza, Khun

Paz, Strefezza, Khun Corner: Sergi Roberto, Paz, Strefezza, Diao

📌 Fiorentina

Rigori: Gudmundsson, Kean, Dzeko

Gudmundsson, Kean, Dzeko Punizioni: Gudmundsson, Mandragora, Fagioli

Gudmundsson, Mandragora, Fagioli Corner: Gudmundsson, Fagioli

📌 Genoa

Rigori: Stanciu, Vitinha, Colombo

Stanciu, Vitinha, Colombo Punizioni: Martin, Messias, Carboni

Martin, Messias, Carboni Corner: Martin, Messias, Carboni

📌 Inter

Rigori: Calhanoglu, Zielinski, Lautaro

Calhanoglu, Zielinski, Lautaro Punizioni: Calhanoglu, Dimarco

Calhanoglu, Dimarco Corner: Calhanoglu, Dimarco

📌 Juventus

Rigori: David, Vlahovic, Koopmeiners

David, Vlahovic, Koopmeiners Punizioni: Yildiz, Koopmeiners

Yildiz, Koopmeiners Corner: Yildiz, Koopmeiners, Cambiaso, Kostic

📌 Lazio

Rigori: Castellanos, Zaccagni, Pedro

Castellanos, Zaccagni, Pedro Punizioni: Zaccagni, Rovella, Nuno Tavares, Pedro

Zaccagni, Rovella, Nuno Tavares, Pedro Corner: Zaccagni, Isaksen

📌 Lecce

Rigori: Krstovic, Tete Morente

Krstovic, Tete Morente Punizioni: Krstovic, Gallo, Ramadani

Krstovic, Gallo, Ramadani Corner: Tete Morente, Helgason

📌 Milan

Modric – Milan

Rigori: Pulisic, Gimenez, Modric

Pulisic, Gimenez, Modric Punizioni: Pulisic, Modric, Pavlovic

Pulisic, Modric, Pavlovic Corner: Pulisic, Leao, Jimenez

📌 Napoli

Rigori: Lukaku, De Bruyne, Lucca

Lukaku, De Bruyne, Lucca Punizioni: De Bruyne, Lang, Raspadori

De Bruyne, Lang, Raspadori Corner: De Bruyne, Neres, Politano

📌 Parma

Rigori: Hernani, Man, Pellegrino

Hernani, Man, Pellegrino Punizioni: Man, Valeri, Bernabé, Hernani

Man, Valeri, Bernabé, Hernani Corner: Valeri, Bernabé, Almqvist

📌 Pisa

Rigori: Tramoni, Marin

Tramoni, Marin Punizioni: Tramoni, Marin

Tramoni, Marin Corner: Tramoni, Marin

📌 Roma

Rigori: Dybala, Pellegrini, Dovbyk

Dybala, Pellegrini, Dovbyk Punizioni: Dybala, Soulé, Pellegrini

Dybala, Soulé, Pellegrini Corner: Dybala, Soulé, Pellegrini

📌 Sassuolo

Rigori: Berardi, Pinamonti

Berardi, Pinamonti Punizioni: Berardi, Boloca

Berardi, Boloca Corner: Berardi, Laurienté

📌 Torino

Rigori: Zapata, Vlasic, Adams

Zapata, Vlasic, Adams Punizioni: Biraghi, Vlasic, Ngonge

Biraghi, Vlasic, Ngonge Corner: Biraghi, Lazaro, Vlasic, Ngonge

📌 Udinese

Rigori: Thauvin, Sanchez

Thauvin, Sanchez Punizioni: Thauvin, Lovric, Sanchez

Thauvin, Lovric, Sanchez Corner: Thauvin, Lovric

📌 Verona

Rigori: Suslov, Harroui, Mosquera

Suslov, Harroui, Mosquera Punizioni: Suslov, Harroui

Suslov, Harroui Corner: Suslov, Harroui

Consigli approfonditi per l’asta Fantacalcio: come massimizzare i bonus sui calci piazzati