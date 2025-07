Fantacalcio 2025/2026: I Migliori giocatori Low Cost da Prendere a 1 credito

Costruire una rosa competitiva al Fantacalcio senza sforare il budget è possibile, ma richiede occhio clinico e una strategia precisa. Un elemento chiave è saper individuare i giocatori titolari low cost, quelli che all’asta si possono strappare a 1 credito e che possono portare ottimi voti e minutaggio garantito. In questa guida unica e completa analizziamo difensori, centrocampisti e attaccanti low cost da non lasciarsi scappare, con descrizione approfondita e tabella per ogni ruolo.

Fantacalcio – Stadiosport.it

Difensori Titolari Low Cost: affidabili, economici e sempre in campo

Questi difensori rappresentano il cuore della strategia low cost: pochi bonus, ma presenze sicure, buoni voti e qualche sorpresa.

Giocatore Squadra Ruolo Note Tecnico-Tattiche Christian Dalle Mura Empoli Difensore centrale Giovane e grintoso, potrebbe partire titolare nel 3-5-2, utile per il modificatore. Fabiano Parisi Lecce Terzino sinistro Esterno di spinta, rientrato alla base per giocarsi un posto da titolare, buona corsa. Simone Canestrelli Lecce Difensore centrale Più esperto e duttile, pronto a subentrare spesso, può essere titolare in caso di turnover. Riccardo Gagliolo Venezia Difensore centrale Grande esperienza, guida la retroguardia in un modulo difensivo, rendimento costante. Ethan Ampadu Spezia Difensore centrale Versatile e con doti fisiche importanti, può essere il pilastro difensivo dello Spezia. Cristian Shpendi Cesena Difensore centrale Giovane interessante, usato nella linea a tre, occhio al cartellino. Giovanni Corrado Parma Terzino Molto offensivo, viene impiegato a tutta fascia e garantisce continuità.

Centrocampisti Titolari Low Cost: polmoni del centrocampo, a 1 credito

I centrocampisti economici sono vitali per completare la rosa: garantiscono minutaggio e, in alcuni casi, inserimenti offensivi.

Giocatore Squadra Ruolo Note Tecnico-Tattiche Giuseppe Di Serio Palermo Mezzala Dinamico, ha fiuto per il gol e si inserisce spesso, potenziale bonus. Alessandro Bianco Salernitana Regista Titolare fisso davanti alla difesa, buona visione, pochi malus. Marco Nasti Lecce Mezzapunta Tecnico, può portare assist, adattato anche come seconda punta. Jacopo Segre Palermo Interno Specialista delle seconde palle, sempre presente, pochi cartellini. Hamza Haoudi Como Trequartista Ottimo piede, gioca spesso tra le linee, utile contro le piccole. Giovanni Fabbian Reggiana Mezzala Bravo negli inserimenti, buon senso del gol, ottimo rapporto costo/rendimento. Mattia Vitale Venezia Centrocampista Costante, visione di gioco, più assist che gol.

Attaccanti Titolari Low Cost: le scommesse che possono esplodere

Non tutti possono permettersi top come Osimhen o Lautaro: ecco allora le punte economiche che giocano titolari e possono sorprendere.

Giocatore Squadra Ruolo Note Tecnico-Tattiche M’Bala Nzola Spezia Prima punta Rientrato per prendersi la scena, rigorista e uomo d’area. Antonino La Gumina Como Attaccante centrale Esperto della categoria, garantisce titolarità e qualche +3. Marco Tumminello Reggiana Attaccante Rapido e opportunista, può garantire 5-6 gol stagionali. Daniele Verde Spezia Esterno offensivo Grande dribbling e tiro dalla distanza, da +1 facili. Alessandro Arena Cesena Ala destra Esterno veloce, può diventare una rivelazione. Giacomo Beretta Palermo Prima punta Fisico e colpo di testa, attaccante da partite sporche. Niccolò Pierozzi Empoli Seconda punta Meno noto, ma può guadagnare spazio con buone prestazioni.

Tutti i nomi elencati sono titolari o in lotta per esserlo e rappresentano un’occasione ghiotta per completare la rosa senza intaccare il budget. Inserendone 2-3 per reparto, si possono liberare crediti per investire su top player in altri ruoli. Al Fantacalcio vince chi spende meglio, non chi spende di più. E con questa guida avete in mano un arsenale di nomi su cui puntare a occhi chiusi per l’asta 2025/2026.