F1,Gp Stiria 2020, parla Red Bull. Verstappen:”Siamo lenti”

La Red Bull nel GP di Stiria ottiene finalmente nel suo circuito quel tanto atteso podio che era scivolato durante il GP dell’Austria. Lo fa grazie a Max Verstappen. L’olandese ha portato a termine una buona gara, con una prestazione convincente. Anche Alex Albon ha combattuto bene, ma ha avuto più sfortuna con le prestazioni della RB16. Vediamo le parole dei due piloti, con le loro impressioni sulla loro monoposto e sul Gran Premio appena concluso.

GP della Stiria, Verstappen: “Red Bull? Ancora lenta”

Nonostante un’ottima prestazione, il pilota olandese non si dichiara pienamente soddisfatto della propria prestazione. Indubbiamente, per Max Verstappen è stato importante andare a podio sul circuito di proprietà della sua scuderia. Questo vale specialmente da questa stagione, esattamente da dopo che un angolo della tribuna è stato definito “Onda arancione“, in nome della moltitudine di tifosi olandesi volati a sostenere proprio Max.

La gara, però, non è stata tutta rosa e fiori. Verstappen, infatti, è vero che ha inflitto quasi mezza pista di distacco al compagno di squadra Albon ma ha passato buona parte dei giri nella posizione in cui si è messo in qualifica, secondo. Ha spinto al massimo, intento a cercare di raggiungere Hamilton ma alla fine si è fatto prendere anche da Bottas.

“Oggi ho spinto al massimo per restare attaccato a Lewis, ma non è stato possibile – ha rivelato l’olandese in tutta franchezza – questo sognifica cvheabbiamo del lavoro da fare. Alla fine, con Valtteri, l’ho visto arrivare ma le mie gomme erano completamente usurate . Fino ad allora la gara è stata noiosa, poi c’è stato un po’ di divertimento. Dobbiamo continuare a lavorare – ha affermato Verstappen– infatti c’è ancora da lavorare sulla macchina e anche sul motore, perché siamo lenti nei rettilinei. Dobbiamo lavorare un po’ su entrambi gli aspetti” ha concluso Max.

