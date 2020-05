F1, Renault smentisce le Voci: “Rimaniamo in F1”

Le corse sono ferme, i Gran Premi rimandati e lo sviluppo delle monoposto congelato eppure la F1 continua a far parlare di sè: è arrivato infatti il momento di parlare della Renault.

Ricorderete che durante questa interminabile pausa erano giunte delle voci riguardo una situazione alquanto scomoda per la scuderia francese. Questa, infatti, avrebbe lasciato intendere che aveva intenzione di ritirarsi a fine stagione in corso.

Tuttavia, è giunta in questo momento una clamorosa smentita proprio dalla Renault. La scuderia transalpina, infatti, ha ogni intenzione di rimanere in griglia anche oltre il 2020.

Renault informa che vuole rimanere in F1- Fonte: Twitter ufficiale F1

Renault: “Noi rimaniamo in F1”

Le difficoltà economiche della Renault sono emerse con forza durante il periodo dell’emergenza sanitaria del Coronavirus. Tali difficoltà finanziarie hanno fatto squadra con i risultati un po’ appannati della scuderia francese a partire dal suo grande ritorno in Formula 1 durante il 2016. Un’accoppiata di novità del genere ha dato a intendere un possibile ritiro da parte della squadra transalpina dal Circus.

Il nuovo piano di risparmio che è stato annunciato dal nuovo direttore generale ad interim, Claudine Delbos, ha però smentito tutti, confermando che la Casa della Losanga non ha alcuna intenzione di andare via, ed anzi, la F1 rimane ancora per molto, molto tempo a venire la sua priorità.

“Abbiamo detto pubblicamente e confermiamo che il nostro impegno in Formula 1 continuerà – ha dichiarato Delbos mentre era in una conference call con gli analisti per commentare il piano di risparmio – L’annuncio di nuove regole sul budget cap è stato molto positivo per noi, perché dovremo investire meno in questa disciplina rispetto ad alcuni dei nostri concorrenti, che spendono molti soldi. Quindi siamo e restiamo in F1″.

Purtroppo, però, rimane il prezzo da pagare che verrà scontato dai dipendenti. Per rimanere all’interno del budget cap, infatti, è necessario un taglio di 15.000 posti di lavoro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS