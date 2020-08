F1, Patto della Concordia firmato da tutti: cosa comporta

La Formula 1 fa sapere che finalmente il Patto della Concordia è stato firmato da tutte e 10 le scuderie. Il nostro intento è informare di cosa si tratta e cosa comporta per lo sport che tutti amiamo.

Tutti i team saranno in griglia fino al 2025. Fonte: F1.com

Patto della Concordia: Cosa hanno firmato i team?

Iniziamo con lo spiegare cosa è il tanto chiacchierato Patto della Concordia. Si tratta di un accordo di natura economica e legislativa che lega l’ente organizzativo della Formula 1 (FIA e Liberty Media) con i vari team. é nato nel 1981 e prende il nome dal luogo in cui è stato firmato per la prima volta: in Place de la Concorde, a Parigi. Questo contratto dal punto di vista economico regola come vengono suddivisi ed impiegati i proventi e come fornire i diritti televisivi. L’aspetto legislativo, invece, prevede le norme che i team devono rispettare, ovvero il regolamento. I team, impegnandosi a firmare questo contratto, hanno sottoscritto la loro presenza in griglia fino al 2025 e accettano il nuovo set di regole che entreranno in vigore nel 2022.

Carey: “Questo Patto rappresenta stabilità”

Quest’anno, la firma del Patto è stata posticipata- come tutto, del resto- a causa del Covid-19.Chase Carey, però, vede nella conclusione di questo trattato una nuova stabilità, un porto sicuro in questa tempesta di incertezza e instabilità.

“Quest’anno è stato senza precedenti per il mondo e siamo fieri di anunciare che la Formula 1 si è unita nei recenti mesi per ritornare a gareggiare in un modo sicuro. Abbiamo già detto in precedenza che a causa della natura fluida della pandemia, il Patto avrebbe necessitato di più tempo. Ce l’abbiamo fatta, però.– ha affermato Carey.

“Il nuovo Patto della Concordia ha l’obiettivo , congiunto al nuovo regolamento di 2022 , di portare un saldo collegamento fra i fan e le squadre.”

Andiamo avanti verso il futuro dello sport. Speriamo che tutto ciò che è stato deciso basti a ravvivare e tenere in vita lo sport più bello del mondo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS