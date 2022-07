F1, ordine d’arrivo GP d’Austria 2022: Leclerc vince davanti a Verstappen e Sainz

F1, ordine d’arrivo GP d’Austria 2022: Leclerc torna a vincere davanti a Verstappen ed Hamilton. Si riapre la lotta Mondiale?

La Ferrari non demorde: Charles Leclerc torna a vincere sul circuito del Red Bull Ring, nel GP d’Austria 2022. Lo fa al termine di una gara lunga 77 giri, precedendo sul traguardo il campione iridato, e leader della classifica mondiale, Max Verstappen, e il britannico della Mercedes Lewis Hamilton.

Una vittoria che distende gli umori tra il muretto della “Rossa” e il pilota monegasco, danneggiato dalla strategia di squadra durante il GP di Gran Bretagna, la scorsa settimana. Ultimo giro da brividi per Charles, che ha concluso un avvincente testa a testa all’ultimo giro con il pilota olandese, bravo ad assottigliare lo svantaggio sino a sotto i due secondi.

Podio completato da Lewis Hamilton della Mercedes, che festeggia il quarto posto di Russell e una continuità di risultati ritrovata. Complice il contemporaneo ritiro di Sainz, che stava concludendo la gara alle spalle di Leclerc, e di Sergio Perez, l’altro pilota Red Bull. Il messicano è stato costretto a ritirarsi dalla scena al ventiseiesimo giro, per dei problemi alla vettura susseguitisi ad un contatto con Russell. L’auto di Sainz ha invece preso fuoco, per via di problemi al motore, quando mancavano pochi giri al traguardo.

Charles Leclerc vince il GP d’Austria 2022. Foto dall’account Twitter Ferrari

Da rimarcare la prestazione di squadra della Haas Ferrari: Schumacher Jr conquista altri punti iridati grazie al sesto posto finale, migliorando l’ottavo posto ottenuto in Gran Bretagna. Bene anche Magnussen, che conquista l’ottava posizione.

F1, ordine d’arrivo GP Austria 2022