F1, Mercedes conferma Valtteri Bottas anche per il 2021

Mercedes rende nota l’ufficialità della conferma per Valtteri Bottas anche per la successiva stagione- il 2021. Il pilota finlandese, infatti, ha comunicato la bella notizia sul suo profilo Twitter ufficiale.

Fonte: Twitter ufficiale di Valtteri Bottas

Mercedes conferma Bottas anche nel 2021

Squadra che vince non si cambia. Quella della Mercedes, infatti, rimane la medesima anche nel 2021, con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Il pilota finlandese ora può togliersi un grosso peso, in quanto è stato confermato ufficialmente dalla Mercedes. Alla fine, infatti, la Freccia d’Argento ha messo da parte gli altri nomi che facevano parte della rosa dei candidati a quel goloso sedile ed ha optato per la stabilità, confermando così il suo attuale pilota.

“Sono molto orgoglioso di rappresentare questa grande squadra e la stella a tre punte nel nostro viaggio insieme anche il prossimo anno. Gli ultimi anni sono stati incentrati sul miglioramento continuo, lavorando su ogni aspetto della mia prestazione. – ha dichiarato Valtteri Bottas- Sono fiducioso di essere più forte degli anni passati, ma posso sempre alzare il livello. Da quando mi sono innamorato della F1 da bambino, è stato il mio sogno diventare un giorno campione del mondo. Sono in lotta per il titolo quest’anno e restare con la Mercedes mi mette nella migliore posizione possibile per competere”.

Nella rosa dei candidati, infatti, c’era Sebastian Vettel. Il tedesco, infatti, è ancora libero per il 2021 e si pensava che potesse entrare a fare parte della scuderia di Brackley. Lewis Hamilton è infatti un pilota dal carattere molto forte e non è consigliabile affiancargli un altro primo pilota- le stagioni con Nico Rosberg ne sono la prova.

L’altro nome del probabile compagno era George Russell, giovane pilota Mercedes dal buon potenziale. Alla fine, tuttavia, ha vinto Bottas, portando a casa delle prestazioni solide e convincenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS