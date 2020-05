F1, McLaren fra licenziamenti e fiducia nel futuro

La McLaren ne ha fatta di strada nel mondo della F1. La scuderia di Woking ha, infatti, preso parte ad una serie spaventosa di Campionati mondiali di questo sport e vinto un numero infinito ed impressionante di Gran Premi. Dietro quel telaio papaya, però, c’è di più.

La McLaren infatti conosce meglio di molti questo sport in ogni sua forma, in ogni sfaccettatura possibile ed immaginabile, sia per i sfavillanti successi che per la dolorosa ombra che va ad assorbire anche – e soprattutto, forse- i migliori.

Come una fenice, però, la scuderia sta ricominciando a risorgere dalle sue ceneri. nel 2019, infatti, è stata la “Migliore degli altri”, classificandosi al quarto posto della Classifica del Mondiale. Potrà continuare su questa scia di rinascita anche nel 2020?

Brown: “La McLaren darà noie a più di un team in F1”

Zak Brown, il Chief Executive Officer della McLaren non ha mai nascosto le sue preoccupazioni riguardo una scuderia in serie difficoltà. Dopo il duro lavoro che tutto lo staff ha fatto p’er arrivare a quell’ottimo piazzamento, però, è giunta ora di tirare un sospiro di sollievo.

Senza poggiarsi troppo sugli allori però. Il CEO di Woking ha infatti dichiarato di avere intenzione di lavorare ancora più duramente dell’anno scorso per confermare quella situazione positiva. E questo comporta anche avere fiducia nel futuro.

“Il 2022 è l’anno che mi emoziona di più-” ha dichiarato Brown.

“Non che voglia saltare il 2020 ed il 2021- sono molto emozionato per quelle gare ma penso che nel 2022 si inizierà a parlare di chi sarà il prossimo team da battere. Credo che la McLaren darà spesso noie ai primi tre team”

Il prezzo da pagare

La crisi del Coronavirus ed il budget cap sceso a 145 milioni di dollari, però, ha fatto in modo tale che i team debbano stringere un po’ la cinghia. é il caso anche della scuderia di Woking che ha provveduto a licenziare ben 1.200 dipendenti. Questo è quello che si chiama il rovescio della medaglia.

