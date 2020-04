F1, Jean Todt sul caso Ferrari: “La FIA avrebbe parlato ma la Ferrari non ha voluto”

il Presidente della FIA diffonde nuove notizie sul caso FIA. Fonte: Jean Todt Twitter ufficiale

Jean Todt diffonde nuove notizie sul caso di F1 che ha visto coinvolti FIA e Ferrari da un lato e tutti gli altri team, capeggiati dalla Mercedes, dall’altro. Le dichiarazioni rilasciate dal Presidente dellsa FIA riaprono un capitolo ostico e piuttosto delicato della storia dell’ultima stagione. Un capitolo che era stato chiuso a stento, spingendo le polemiche verso il fondo del baule.

Jean Todt sul caso della F1: “FIA avrebbe parlato ma la Ferrari non ha voluto”

Todt è tornato sulla questione del motore Ferrari, aspramente contestato da Red Bull prima e da Mercedes poi. Lasciate che vi rinfreschiamo la memoria. Verso la fine della stagione 2019, Max Verstappen ha fatto dichiarazioni colorite riguardo il motore della Ferrari, il quale è stato autore di prestazioni incredibili, ben superiori a quanto mostrato nella prima metà della stagione. Alle sue parole aveva fatto eco anche il team principal della Red Bull ed in seguito la Federazione Internazionale dell’Automobilismo aveva aperto un’inchiesta. Tuttavia, i risultati non erano stati resi pubblici ma l’esito sì: sanzione per la Ferrari.

Poco prima che la stagione 2020 dovesse avere inizio- come sappiamo questo inizio non ci sarebbe stato ma all’epoca non si sapeva- sette team capeggiati dalla Mercedes hanno richiesto che l’esito dei controlli fosse reso pubblico. Così non è stato e l’accordo è sembsato “segreto”.

Torniamo ad oggi. “La FIA sarebbe stata disposta a rendere noti i risultati dell’inchiesta sul motore Ferrari, è stata la Scuderia di Maranello a non aver voluto. – ha dichiarato il francese – FIA ha sanzionato la Ferrari per la power unit del 2019, mi piacerebbe che acconsentisse a divulgare i dettagli ma non è così. La scuderia italiana ha esercitato,come da suo diritto, una clausola che ci vieta di rendere noti i dettagli di questo “accordo” . “

Il Presidente della FIA ha inoltre affrontato un altro tema delicato, la gestione della stagione di F1 contro il Covid-19. “Qualcuno è contrario ad attuare le misure necessarie per la sopravvivenza di questo sport– ha detto – però noi, insieme a Chase Carey di Liberty Media saremo pronti anche ad essere autoritari nel prendere decisioni, se necessario.“

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS