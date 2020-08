F1, Imola in anteprima si articolerà in due giorni

Il GP di Imola sarà articolato in appena due giorni. Si tratta di un’anteprima importante che avrà la funzione di test in previsione di un’adozione di tale format per ogni Gran Premio a partire dalle prossime stagioni.

Imola: un GP in due giorni

A partire dal 2021, la Formula 1 ha intenzione di ridurre il weekend di gara a solo due giornate. In questo modo, il tradizionale “media day”, il giovedì, sarebbe eliminato ed il conseguente impegno mediatico sarebbe spostato al venerdì mattina per dare poi spazio alle due sessioni di prove libere nel pomeriggio. Una tale concentrazione di impegni renderebbe necessaria una significativa riduzione del tempo d’azione in pista.

Le tre prove libere, infatti, ad Imola concentrate in un’unica, intesa sessione. Imola avrà la sua sabato dalle ore 10.00 alle 11.30 di sabato 30 ottobre solo un’ora e mezza di prova su pista prima di gettarsi a capofitto nelle qualifiche, programmate alle ore 14.00. Domenica il Gran Premio di Imola avrà il via alle ore 13:10, fuso orario italiano.

Il motivo per cui Liberty Media e la Formula 1 stanno decidendo di attuare questo snellimento del weekend è una volontà di agevolare gli spostamenti degli addetti ai lavori, i quali devono destreggiarsi fra diversi impegni, quali vita privata, viaggi e lavoro in pista per un arco di tempo di nove mesi l’anno.

Una gara imprevedibile

La gara del Santerno si apre quindi a scenari imprevedibili. Innanzitutto, c’è l’incognita del meteo. La gara si svolgerà a inizio novemre, quindi in autunno inoltrato, con una possibilità di rovesci ben più ampia rispetto alle altre due gare italiane. Inoltre, il tempo per adattarsi ad una pista “nuova” (per i piloti attuali lo è senz’altro) sarà davvero esiguo.

Andiamo a rivolgere uno sguardo al futuro: manca ancora l’ufficialità della fine di questa stagione. Dopo le difficoltà immense a fare iniziare questa strana stagione 2020, sorgono anche molte incognite sulla sua fine. A breve, tuttavia, dovrebbero arrivarele ufficialità riguardo gli ultimi appuntamenti, quali, ad esempio, Adu Dhabi.

