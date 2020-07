F1 GP Ungheria 2020, Risultati PL2: Sebastian Vettel davanti sul bagnato

Sotto la pioggia, Vettel svetta davanti a Bottas, Sainz e le Racing Point. 7° Verstappen e 10° Leclerc. Senza tempo Hamilton

Venerdì pomeriggio molto bagnato in quel dell’Hungaroring, con le PL2 che vedono realizzare il miglior tempo a Sebastian Vettel in 1:40.464. Una pioggia che potrebbe disturbare, previsioni alla mano, le PL3 domattina e soprattutto la gara domenica pomeriggio, in un weekend magiaro diverso dal solito.

Sono ben sette i piloti a non aver fatto segnare un tempo: su tutti Lewis Hamilton (Mercedes); poi Alexander Albon (Red Bull), Kevin Magnussen (Haas), i due Renault, Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon, e i due Williams, George Russell e Nicholas Latifi. Alle spalle di Vettel c’è la Mercedes di Valtteri Bottas (+0.272), seguito dalla McLaren di Carlo Sainz Jr. (+1.320) e dalle due Racing Point di Lance Stroll (+1.916) e di Sergio Perez (+2.006).

Sebastian Vettel centra il miglior crono in delle PL2 bagnate all’Hungaroring (foto da: twitter.com/F1)

Con il 6° tempo ecco l’AlphaTauri di Pierre Gasly (+2.124), davanti ad un Max Verstappen autore del crono personale giusto negli ultimi minuti (+2.356). Romain Grosjean, Haas, ha l’ottavo tempo (+2.871), davanti a Kimi Raikkonen, Alfa Romeo (+3.007), e ad un Charles Leclerc finora apparso in difficoltà (+3.261), sicuramente più del compagno di box.

Completano la classifica Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo (+3.947), Lando Norris, McLaren (+5.536), e Daniil Kvyat , AlphaTauri (+6.958). Come giri completati, gli unici in doppia cifra sono stati Raikkonen (16), Vettel (12) e Leclerc (10). Un solo giro all’attivo, invece, per Hamilton, Ricciardo, Ocon e Magnussen.

