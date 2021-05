F1 GP Spagna 2021, Risultati PL3: C’è Verstappen davanti a tutti

Procede in archivio anche questa terza sessione di Prove Libere (l’ultima prima della tanto attesa qualifica in programma alle ore 15:00) prevista per questo week end spagnolo di Formula 1 sul circuito di Barcellona, ultimo step prima della tanto attesa qualifica in programma alle ore 15:00.

Davanti a tutti si piazza Max Verstappen con la sua Red Bull, seguito da Lewis Hamilton in Mercedes ed i due ferraristi Leclerc e Sainz rispettivamente con il terzo e quarto tempo.

fonte: profilo Twitter F1

A poco più di mezzo secondo dal leader di sessione, a chiudere la top 5, si trova il finlandese Valtteri Bottas, compagno di squadra del campione in carica Hamilton. Bisogna considerare, comunque, che la Spagna è sempre stata una vera e propria terra di conquista per le Mercedes, indubbie favorite anche per la vittoria del GP di domenica (guardando le statistiche).

Tutte le monoposto hanno concluso questo turno di PL montando delle gomme soft, in grado di essere, naturalmente, più performanti rispetto alle gialle (le intermedie) anche se, proprio avendo delle gialle nel corso della sessione, Verstappen è rimasto incollato alle primissime posizioni della griglia.

Le due Ferrari portano ai box delle buone sensazioni, con la speranza di poter lottare per la terza fila (5° e 6° piazzamento) nelle qualifiche ormai alle porte, quando il tempo registrato conterà davvero ed avrà decisamente un peso specifico differente.

Da sottolineare l’ottima prova da parte di Raikkonen su Alfa Romeo che chiude, a 7 decimi da Verstappen, in nona posizione.

Questa Formula 1, sul giro secco, si dimostra evidentemente molto più competitiva rispetto lo scorso anno.

Ecco la classifica completa delle PL3

fonte: profilo Twitter F1

Appuntamento alle 15:00 per delle appassionanti qualifiche.

