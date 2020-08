F1, GP di Spagna 2020: FP2 dominate da Hamilton, davanti a Bottas e Verstappen

Le FP2 del GP di Spagna 2020 sono terminate ancora una volta con una prova di forza delle Mercedes. Il leader è di nuovo Lewis Hamilton, che porta a casa un’altra prima posizione davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Max Verstappen è terzo. La sorpresa di oggi è vedere due volti nuovo nella Top Ten: Daniel Ricciardo e Romain Grosjean.

Risultati FP2 GP Spagna 2020

La seconda sessione di prove libere si conclude con un risulttao già visto sul circuito di Montmelò. Le posizioni dei primi tre, infatti, sono le stesse del Gran Premio di Spagna della scorsa stagione. Lewis Hamilton si conferma il più veloce, segnando un crono di 1.16.883. Alle sue spalle, ancora una volta, c’è Bottas, che conclude una doppietta Mercedes. In terza posizione, però, scalpita il vincitore dello scorso Gran Premio, l’unica edizione del GP del 70° Anniversario, Max Verstappen. L’olandese è l’unico a poters vantare di avere vinto una gara in questo 2020 lasciando a secco la Freccia d’Argento.

Passiamo ora alle sorprese: in quarta posizione troviamo la Renault di Daniel Ricciardo. In quinta, invece, c’è Romain Grosjean, con la sua Haas. Vedere il francese con quell’auto nella top 5 è ancora più straordinario, considerando che si trova davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco è a sua volta finito davanti al suo futuro compagno di squadra, il padrone di casa Carlos Sainz, in settima posizione. All’ottava troviamo invece Sergio Perez, tornato alla guida della sua Racing Point.

In nona piazza c’è l’altra Renault, quella di Esteban Ocon, davanti ad un altro francese, Pierre Gasly dell’Alpha Tauri a chiudere la Top Ten. Gasly sembra infatti deciso a farsi rimpiangere da Helmut Marko, e se resiste alla pressione, potrebbe anche essere nuovamente promosso in Red Bull.

Non manca qualcuno? Sebastian Vettel, purtroppo, sembra abbonato alla dodicesima posizione.

