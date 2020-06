F1, i Due GP di Silverstone e l’ Esenzione dalla Quarantena

I due GP di Silverstone sembrerebbero al sicuro dall’eliminazione grazie ad una iniziativa del Governo Britannico, sembrerebbe più che determinato ad applicare un’esenzione dalla quarantena. Per ora non ci sono ancora certezze. Nonostante ciò, però, i piani alti della parte organanizzativa della Gran Bretagna abbia comunicato con forza le proprie intenzioni.

Fonte: Profilo ufficiale di twitter del circuito di Silverstone

Silverstone verso l’esenzione dalla quarantena

Il Governo della Gran Bretagna ha previsto un piano di protezione interno dal Coronavirus. Un piano che si è andato a scontrare contro l’iniziale decisione di ospitare non solo la tappa del Gran Premio di Formula già previsto nei primi giorni ma addirittura di ospitarne due.

Il Governo, infatti, ha ritenuto necessario prolungare le misure di sicurezza della quarantena per altri mesi, inducendo chi entra nel Paese ad affrontare un periodo di 14 giorni di auto isolamento.

Va da sè che delle misure di questo genere non possono essere applicabili ad un evento sportivo. Questo comunque, anche se deve avvenire a porte chiuse, va a bloccare un gran numero di persone per troppo tempo in un luogo, tenendo conto che tra l’altro il gruppo verrebbe dall’Ungheria, che avrebbe luogo solo poco tempo prima della data prevista per Silverstone- anzi, le due date.

é un dato di fatto, però, anche che una volta resosi conto del problema, lo stesso Governo ha anche cercato di impegnarsi per risolverlo, promuovendo nei prossimi giorni un’esenzione dalla quarantena per quegli eventi che sono a porte chiuse. Il motivo va da sè: quelle stesse persone che vengono nella Gran Bretagna per svolgere l’evento, sono le sempre le stesse che stanno insieme anche fuori. Inoltre, la mancanza di pubblico rende meno “virale” il rischio di contagio.

La F1 ringrazia il Governo Britannico

Un portavoce della F1 ha commentato questa situazione. ” Diamo il benvenuto a tutti gli sforzi del governo per assicurare lo sport d’elite affinchè possa continuare ad operare e li ringraziamo per il loro supporto per farci tornare a gareggiare. Noi continueremo comunque a mantenere uno stretto dialogo con loro nel corso delle prossime settimane mentre prepariamo l’inizio della nostra stagione nella prima settimana d Luglio.”

