Un venerdì positivo per la Ferrari, con una doppietta dei due piloti. Primo Leclerc, secondo Sainz, mentre il leader del mondiale è piuttosto attardato, co un ottavo posto. Sul podio di questa giornata sale Hamilton, con una Mercedes migliorata rispetto ad inizio stagione.

F1 Gp Olanda 2022. Dopo la doppietta delle Mercedes nel primo turno, le Ferrari si sono riprese il comando al termine del secondo turno. In ombra le Red Bull, visto che Verstappen è a sette decimi dal primo in classifica, mentre il suo compagno Perez è dodicesimo.

4 millesimi dividono i primi due in classifica, 72 rispetto al terzo, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

F1 Gp Olanda 2022. Leclerc, dopo la disavventura occorsagli a Spa, chiede di intervenire per evitare delle incompresioni con il team riguardo la strategia da adottare in futuro.

Inoltre sono emersi problemi di affidabilità, come riguardo al sottosterzo, oltre a quelli riguardo la difficoltà di riuscire a far ruotare bene la vettura nelle curve. Ecco le sue parole al termine della giornata di oggi:

“Quest’oggi un pochino meglio anche se alla fine siamo tutti estremamente vicini… È una sorpresa vedere così tanti piloti ravvicinati, sarà una gara complicata, però noi cercheremo di fare altri progressi. Personalmente non ero totalmente a mio agio con il bilanciamento, quindi spero di poter fare alti passi avanti domani.

In generale il bilanciamento era molto complicato: c’era parecchio sottosterzo, faticavo a far ruotare la macchina ed in uscita avevo degli strattoni perché non riuscivo a ruotare bene la vettura alla fine della curva… Però dobbiamo lavorare su questo, ed ho fiducia che potremo fare un passo avanti per domani”.