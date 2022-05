F1 GP Monaco 2022, Risultati Qualifiche: Leclerc ancora in pole

Il ferrarista partirà davanti a casa sua, seguito da Sainz, Perez e Verstappen. Incidente nel finale di Q3 per il messicano, poi colpito dallo spagnolo

La pole del Gran Premio di Monaco 2022 va per la seconda edizione consecutiva a Charles Leclerc. Il ferrarista, alla 14.esima partenza al palo in carriera (quinta nel 2022), è stato praticamente ingiocabile tra i muretti di casa sua, prevalendo con un super 1:11.376.

Splendida pole per Charles Leclerc nel Principato (foto da: twitter.com/ScuderiaFerrari)

E pensare che avrebbe potuto fare ancora meglio nell’ultimo tentativo (quasi due decimi di margine su se stesso al T1), non fosse stato per la bandiera rossa provocata da Sergio Perez. Il pilota della Red Bull, al limite come tutti in una qualifica da togliere il respiro, perde il posteriore in uscita dal Portier e sbatte; Sainz, che lo segue da vicino, ha il tempo solo di intraversare la macchina, ma non può evitare la collisione. Bandiera rossa e Qualifiche finite.

Lo spagnolo è comunque in prima fila (+0.225), mentre il messicano apre la seconda (+0.253), più rapido di un furente Max Verstappen (+0.290), deluso dalla sua prestazione. Alle spalle dei primi due team si fanno largo, con un’ottima Qualifica, Lando Norris (McLaren) e George Russell (Mercedes), staccati dalla pole rispettivamente di +0.473 e di +0.736.

In quarta fila ecco i due veterani Fernando Alonso (+0.871) e Lewis Hamilton (+1.184), con lo spagnolo della Alpine anch’egli a muro nel convulso finale di Q3, stavolta al Mirabeau Haute. Quinta fila per un positivo Sebastian Vettel con l’Aston Martin (+1.356) e per Esteban Ocon su Alpine (+1.671).

L’incidente tra Perez e Sainz nel finale di Q3 (foto da: youtube.com)

Aprono la seconda metà della griglia, in sesta fila, Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo), mentre in settima si schiereranno Kevin Magnussen (Haas) e Daniel Ricciardo (McLaren). In ottava avremo Mick Schumacher (Haas) ed Alexander Albon (Williams); in nona un deludente Pierre Gasly (AlphaTauri) e Lance Stroll (Aston Martin). In decima fila, quindi, Nicholas Latifi (Williams) e Guanyu Zhou (Alfa Romeo).