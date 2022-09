F1 GP Italia 2022, Risultati PL3: vola Verstappen

Il leader del Mondiale davanti a tutti nelle ultime libere monzesi, seguito da Leclerc, Perez e Sainz

Ultima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2022 e davanti ecco arrivare Max Verstappen. Il leader della classifica iridata, nonché Campione in carica, s’innalza d’autorità in cima alla classifica dei tempi (1:21.252), rifilando un gap di +0.347 alla Ferrari di Charles Leclerc. Pur con una penalità sul groppone da scontare di 5 posizioni in griglia, l’olandese appare ancora una volta come il favorito d’obbligo, sebbene il monegasco proverà in ogni modo a regalare una gioia ai ferraristi.

Miglior crono per Max Verstappen nelle PL3 di Monza (foto da: formula1.com)

A proposito di penalità, seguono i rispettivi compagni di box, Sergio Perez e Carlos Sainz Jr., staccati di +0.596 e +0.645 e domani a metà schieramento (il messicano) e a fine schieramento (lo spagnolo). Si candida ad una Qualifica da protagonista Fernando Alonso, 5° con la sua Alpine (+1.054), tallonato però dalla McLaren di Lando Norris (+1.067) e dalla Mercedes di George Russell (+1.178), sulla carta il rivale #1 di Leclerc per la pole effettiva.

Con l’ottavo tempo ecco Yuki Tsunoda, su AlphaTauri (+1.178), che precede la seconda Alpine di Esteban Ocon (+1.254) e l’altra Mercedes di Lewis Hamilton (+1.315); sia il nipponico che il britannico sette volte Campione del Mondo partiranno dal fondo della griglia domani. Ad aprire la seconda metà di classifica c’è l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou (+1.405), davanti all’AlphaTauri di Pierre Gasly (+1.503).

Buone premesse per le due Williams, con Nicholas Latifi (+1.524) seguito da Nick de Vries (+1.617), il quale sostituisce un Alexander Albon messo ko da un attacco di appendicite. Poi troviamo Daniel Ricciardo, McLaren (+1.619), Valtteri Bottas, Alfa Romeo (+1.698), e Sebastian Vettel, Aston Martin (+1.852). Chiudono le Haas di Kevin Magnussen (+1.951) e Mick Schumacher (+2.140), e la seconda Aston di Lance Stroll (+2.487).