F1, GP Francia 2022, i risultati delle qualifiche: Leclerc in pole davanti alle due Red Bull. Sainz scatterà ultimo

F1, i risultati delle qualifiche del GP di Francia 2022: continua la lotta serrata Ferrari-Red Bull, con Leclerc in pole davanti a Verstappen e Perez. Quarto cambio di power unit per Sainz, che scatterà dall’ultimo posto in griglia.

Ancora una Ferrari in pole position: è la “Rossa” di Charles Leclerc, che nel GP di Francia 2022, sul circuito di Le Castellet, si piazza in prima posizione, con un crono di 1:30.872, davanti alle due Red Bull di Max Verstappen (1:31.176) e Sergio Perez (1:31.335).

Superiorità evidente della vettura di Maranello, guidata magistralmente anche da Carlos Sainz. L’iberico si è reso assoluto protagonista della Q2, al termine della quale ha fatto registrare il miglior tempo in 1:31.081, poi, nell’ultima sessione di prove, ha vestito i panni dell’uomo squadra, fornendo al compagno di scuderia la scia per portarsi a casa il miglior risultato possibile.

Lo spagnolo sarà però costretto a scattare dall’ultima posizione in griglia, dopo essere stato penalizzato per aver sostituito, quarta volta in stagione, la Power Unit.

La classifica finale delle qualifiche GP Francia 2022. Foto dall’account Twitter della Formula 1 (@F1)

Continua a mostrare segni di vitalità la Mercedes: Lewis Hamilton e George Russell scatteranno rispettivamente dalla quarta e dalla sesta posizione in griglia, mentre tra loro si frappone un ottimo Lando Norris su McLaren, quinto con un crono di 1:32.032.

Bene anche Fernando Alonso, settimo con la sua Alpine (1:32.552), così come un ottimo Yuki Tsunoda, alla terza top ten stagionale in qualifica con la sua Alpha (1:32.780).

Male, invece, Pierre Gasly, soltanto quindicesimo (1:33.439 in Q1), come la coppia della Aston Martin, formata da Vettel e Stroll, che non vanno oltre la prima sessione di prove piazzandosi rispettivamente quattordicesimo (1:33.276) e diciassettesimo (N.T.). Deludono anche la McLaren di Ricciardo, undicesimo, e l’Alpine di Ocon, dodicesimo, entrambi fuori dalla Q3. Ultime tre posizioni in griglia per l’Alfa Romeo di Zhou, la Haas di Schumacher e la Williams di Latifi.

F1, GP Francia 2022: la griglia di partenza completa

1 Charles Leclerc Ferrari 1:30.872

2 Max Verstappen Red Bull +0.304

3 Sergio Perez Red Bull +0.463

4 Lewis Hamilton Mercedes +0.893

5 Lando Norris McLaren +1.160

6 George Russell Mercedes +1.259

7 Fernando Alonso Alpine +1.680

8 Yuki Tsunoda AlphaTauri + 1.908

9 Carlos Sainz 1:31.081

10 Kevin Magnussen 1:32.649

11 Daniel Ricciardo McLaren

12 Esteban Ocon Alpine

13 Valtteri Bottas Alfa Romeo

14 Sebastian Vettel Aston Martin

15 Alexander Albon Williams

16 Pierre Gasly AlphaTauri

17 Lance Stroll Aston Martin

18 Zhou Alfa Romeo

19 Mick Schumacher Haas

20 Nicholas Latifi Williams