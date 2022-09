F1 Gp d’Italia 2022. Pole position per Leclerc davanti a Verstappen di un decimo e mezzo, ma con un consistente vantaggio nella griglia di partenza domani.

Infatti l’olandese partirà in settima posizione, causa arretramento di cinque posizioni dovuto allo sostituzione dell’endotermico. Peggio di lui è la situazione di Sainz, il quale partirà quindici posizioni dietro. Altri sette piloti hanno delle penalità da scontare, quindi la griglia di partenza emersa dalle prove ufficiali sarà completamente stravolta.

F1 Gp d’Italia 2022. Leclerc esulta assieme ai tifosi della rossa. Fonte: Twitter Formula 1

Quel che è certo, invece, riguarda la prima posizione. Leclerc partirà davanti a tutti domani, con un certo vantaggio su Verstappen. Appena davanti, invece, a Russel il secondo pilota della Mercedes, arrivato quarto al termine delle qualifiche. Verstappen secondo e Sainz terzo saranno retrocessi in griglia.

F1 Gp d’Italia 2022. Statistiche importanti quelle che riguardano la pole di Leclerc. Infatti è la diciassettesima per il pilota francese, l’ottava quest’anno, di cui 2 nel Gp d’Italia. Questa è la seconda volta che la Ferrari va in doppia cifra di pole position, la prima è stata nel 2004, quando ne raggiunse 12.

Quindi alla luce delle numerose penalizzazioni, avremo la seguente griglia di partenza domani: primo Leclerc, in seconda posizione Russel distanziato di più di un secondo, +1″423 per la precisione.

In terza posizione un’ottima McLaren con Lando Norris, distanziato di appena tre decimi dal pilota britannico, +1″764 nei confronti del monegasco. Quindi Verstappen, in quarta posizione e sempre pericoloso, memore della rimonta effettuata in Belgio, +0″145.

A più id due secondi Ricciardo, Gasly, Alonso, De Vries su Williams, Zhou e Latifi in decima posizione. A chiudere la griglia Sainz, Hamilton e Tsunoda, tre dei nove piloti che hanno ricevuto una penalità.

F1 Gp d’Italia 2022, griglia di partenza

1 C. Leclerc Ferrari 1'21"280 1'21"208 1'20"161 2 G. Russell Mercedes 1'21"785 1'21"747 1'21"542 +1"423 3 L. Norris McLaren 1'22"130 1'21"831 1'21"584 +1"764 4 M. Verstappen Red Bull 1'20"922 1'21"265 1'20"306 +0"145 (*) 5 D. Ricciardo McLaren 1'22"139 1'21"855 1'21"925 +2"487 6 P. Gasly AlphaTauri 1'22"010 1'21"062 1'22"174 7 F. Alonso Alpine 1'22"089 1'21"861 - -- --- 8 N. De Vries Williams 1'22"587 1'22"471 9 G. Zhou Alfa Romeo 1'22"003 1'22"577 10 N. Latifi Williams 1'22"587 11 S. Perez Red Bull 1'21"495 1'21"358 1'21"206 +1"045 (**) 12 S. Vettel Aston Martin 1'22"636 13 E. Ocon Alpine 1'22"166 1'22"130 (*) 14 L. Stroll Aston Martin 1'22"908 15 V. Bottas Alfa Romeo 1'22"254 1'22"235 (***) 16 K. Magnussen Haas 1'22"748 (***) 17 M. Schumacher Haas 1'23"005 (***) 18 C. Sainz Ferrari 1'21"348 1'20"878 1'20"429 +0"268 (****) 19 L. Hamilton Mercedes 1'22"048 1'21"708 1'21"524 +1"363 (****) 20 Y. Tsunoda AlphaTauri 1'22"020 - -- --- (****)