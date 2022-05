F1, Gp di Spagna, FP1: “1-2 Ferrari, Verstappen tradito dal traffico”

Ferrari positiva nel giro secco, Leclerc sopravanza Sainz ed entrambi i piloti della Rossa hanno mostrato buon passo. Verstappen paga 3 decimi, ma il suo giro è stato disturbato dal traffico. Bene Alonso e Mercedes.

Twitter: F1

C’è un ottimismo moderato ai box Ferrari dopo la prima sessione di prove libere che ha dato già qualche interessante indicazione ma non ha, logicamente, sancito le reali forze delle scuderie.

Tutte le vetture hanno portato cambiamenti, aggiornamenti o miglioramenti e per la prima volta i piloti hanno potuto testare le reali caratteristiche delle vetture.

La Ferrari può essere contenta dei dati raccolti durante questa sessione in cui tutte le componenti hanno funzionato bene. Sul giro secco la Rossa è sembrata in gran forma conquistando il primo e secondo crono di sessione con Leclerc e Sainz.

Lo spagnolo può essere soddisfatto anche per il passo gara mostrato che, nelle battute finali di queste prove, è stato migliore anche dell’andamento di Leclerc e Verstappen.

La Red Bull, invece, ha alleggerito molto l’auto e Super Max si è trovato a suo agio nonostante abbia dimostrato un leggero ritardo rispetto alla Ferrari recuperabile, ancora una volta, nelle zone più veloci di pista. Sul giro secco, però, le prestazioni sembrano essere al millesimo con Verstappen tradito dal traffico nella sua prova di qualifica.

Grande emozione per Juri Vips che ha potuto guidare la Red Bull al posto di Perez, facendo un lavoro totalmente diverso da quello di Verstappen con la scuderia che gli ha imposto un passo piuttosto lento per raccogliere dati.

Molto bene anche la Mercedes che si piazza al quarto e sesto posto, intervallate da un positivissimo Fernando Alonso.

Sia i tedeschi, che l’Alpine hanno portato modifiche significative alla macchina e nonostante il distacco dalle prime tre, saranno da tener d’occhio.

In crescita anche Alpha Tauri e McLaren, mentre Haas e Alfa Romeo non hanno mostrato grandi giri in questa sessione.

In sordina anche l’Aston Martin che destava la grandissima curiosità di tutti visti i significativi cambiamenti alla vettura che quasi sembrava una replica della Red Bull in molte scelte attuate.

I vari livelli di forza, però, si capiranno meglio nelle FP2.

F1, Gp di Spagna: i risultati delle Prove Libere 1

1 Charles LECLERC Ferrari1:19.828 5

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.079 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.336 5

4 George RUSSELL Mercedes+0.762 6

5 Fernando ALONSO Alpine+0.940 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.983 6

7 Lando NORRIS McLaren+1.451 3

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.594 3

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.909 4

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.986 4

11 Esteban OCON Alpine+2.063 5

12 Lance STROLL Aston Martin+2.092 5

13 Robert KUBICA Alfa Romeo+2.147 3

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.261 3

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.318 3

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.336 4

17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.786 5

18 Nyck DE VRIES Williams+3.092 4

19 Nicholas LATIFI Williams+3.183 3

20 Juri VIPS Red Bull Racing+4.310 5