F1 Gp del Giappone 2022. Le due Mercedes davanti a tutti, primo Russel , secondo Hamilton. In terza posizione l’attuale campione del mondo Max Verstappen. Le rosse più indietro, pensano a domani per ottenere una buona posizione in griglia di partenza.

Sorpresa, non tanto, quella di Russel ed Hamilton, il duo Mercedes in prima posizione. Le condizioni da bagnato di oggi hanno favorito le due vetture anglo-tedesce a discapito della Red Bull e delle Ferrari. Sappiamo che il venerdì è sempre un giorno particolare, quello in cui si testano nuove soluzioni, le mescole e altro.

F1 Gp del Giappone 2022. Ma la Mercedes pare siano in vantaggio rispetto a Red Bull e Ferrari su questo circuito. La loro formula sul bagnato va forte, ma bisogna capire cosa si avrà domenica.

Il pilota scozzese George Russel è fiducioso dei passi avanti compiuti dalla vettura. Bisognerà, ora, mettere alla prova tutti i miglioramenti fatti. Leggiamo le sue parole al termine delle prove libere:

“Non penso che queste sessioni saranno molto rappresentantive, vista la pioggia, ma abbiamo appreso per il futuro. Domenica, inoltre, potrebbe essere bagnato. E’ sempre bello essere in testa nella classifica dei tempi, inoltre abbiamo avuto anche un margine di miglioramento tra le FP1 e le FP2″.

F1 Gp del Giappone 2022, Lewis dietro e terzo il campione del mondo Verstappen

Lewis Hamilton è apparso un po’ deluso delle condizioni della pista. Si è detto sinceramente soddisfatto dei miglioramenti della vettura. La sua seconda posizione ad appena due decimi da Russel è un buon viatico per le qualifiche di domani.

F1 Gp del Giappone 2022. Certo bisognerà vedere se le condizioni atmosferiche rimarranno identiche, oppure ci sarà un cambiamento repentino. Leggiamo le sue parole al termine della giornata di prove libere:

“Nel complesso abbiamo vissuto una giornata noiosa in realtà. C’è stata tanta pioggia, tanto bagnato per cui non abbiamo girato tantissimo. A quanto pare il resto del weekend potrebbe essere con sole e asciutto per cui vedremo come risponderà la nostra vettura. Ad ogni modo chiudo un venerdì abbastanza positivo tutto sommato”.

In terza posizione il campione del mondo in carica, l’olandese Verstappen. Oggi hanno provato a capire le reali prestazioni sul bagnato, certo che preferisce avere condizioni meteo meno ballerine.

