F1 Gp del Giappone 2022. Vince Verstappen e si laurea campione del mondo. Sotto la pioggia battente ha dimostrato di saper guidare anche in condizioni difficili. Un titolo meritato per il pilota olandese. Dietro di lui il suo compagno di squadra Perez e terzo il ferrarista Leclerc.

F1 Gp del Giappone 2022. Una gara che non parte all’ora programmata. La pioggia incessante ne ha fatto ritardare l’inizio. Si è discusso per più di un’ora sulla possibilità di svolgere il gp nella giornata di oggi. Poi si è deciso ufficialmente per il suo svolgimento, anche se dimezza. Si sono svolti 27 giri sui 53 totali, alle 10 e tre minuti (ora italiana) è stata interrotta la gara con i risultati congelati.

Prima, però, c’è stato spazio per un tentativo di partenza. Alle prime curve Sainz effettua un dritto causa la strada bagnata ed è costretto anzitempo ad andare ai box. La Ferrari ha, però, Leclerc che terminerà la gara in terza posizione. Non è riuscito a conservare la seconda posizione con cui è partito allo start, a causa di una penalità inflittagli.

F1 Gp del Giappone 2022. Per Max Verstappen è una giornata da ricordare. Secondo titolo in Formula 1, è destinato a diventare uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. La stoffa c’è, il padre lo ha preceduto anche se non ai suoi livelli. Ha corso nonostante la pioggia che rendeva difficile la guida. La macchina, comunque, volava anche con le intermedie.

Verstappen festeggia il secondo titolo mondiale ottenuto in carriera. Fonte: Verstappen TWitter

Leggiamo le sue dichiarazioni al termine della gara:

“Sono molto contento di aver corso nonostante la pioggia forte che rendeva difficile guidare. Abbiamo fatto un buon numero di giri e la macchina volava anche con le intermedie. Sono felice anche per tutti questi tifosi. Sono contento innanzitutto per la gara, vincere qui il campionato è stato grandioso. Sono diventato campione del mondo grazie alla penalità? Incredibile. E’ speciale vincere qui davanti al team Honda ed ai tifosi giapponesi. Tutto è davvero incredibile”.

F1 Gp del Giappone 2022, Perez secondo e dietro di lui Leclerc

Perez è contento della sua prova, condivide la penalità inflitta a Leclerc. Nelle dichiarazioni a caldo ha commentato il suo duello con il monegasco per la seconda posizione.

Sergio Perez in seconda piazza dietro Verstappen. Fonte: Twitter Perez

Leggiamo le sue parole al termine della gara:

“Una battaglia molto bella e dura. Ho tentato di superarlo alla fine e lui ha avuto un bloccaggio. Ho cercato di mettermi all’esterno ma poi lui è rientrato in pista. Credo che la penalità sia giusta“. “Grande risultato per noi, per il team, per Honda e per i fan giapponesi. Una doppietta, una bella giornata dove Max diventa campione del mondo per la seconda volta ed è sicuramente una giornata meravigliosa. Dobbiamo indubbiamente continuare così e proseguire verso in questa direzione fino al termine della stagione”.

Terzo e sconsolato Leclerc. Ha sottolineato la sofferenza causata dalle gomme, che a fine gp arrivano completamente distrutte. Oggi si è reso conto che la Ferrari non aveva il passo giusto per contrastare la Red Bull. Ora penseranno a sfruttare le ultime gare per migliorare in vista del prossimo anno ed essere più competitivi.

Leclerc è arrivato terzo nel Gp del Giappone. Qui in lotta con Verstappen. Fonte: Twitter Leclerc

Leggiamo le sue parole al termine della gara: