F1, GP d’Austria 2022: le dichiarazioni dei primi tre classificati

F1, GP d’Austria 2022: le dichiarazioni di Leclerc, Verstappen ed Hamilton al termine della corsa.

Torna a vincere la Ferrari di Charles Leclerc: lo fa sul circuito del Red Bull Ring, nel GP d’Austria 2022. Il monegasco ha battuto la concorrenza di Max Verstappen, superato nei primi giri di corsa, e poi tenuto a distanza, in una gara combattuta sino all’ultima tornata. Così Leclerc, al termine di una giornata che lo riporta in piena corsa per il primato (38 punti lo separano dall’olandese):

“È stata una gran bella gara – esordisce Leclerc in zona interviste – il passo c’era e con Verstappen abbiamo lottato. Ho avuto un problema all’acceleratore, è stata complicata ma ho portato la macchina al traguardo e sono davvero felice. Quando Sainz ha avuto il suo problema è spuntato anche il mio, fortunatamente ho portato la macchina alla vittoria. La vittoria era necessaria, le ultime gare sono state difficili e ora dobbiamo spingere fino alla fine”.

Charles Leclerc festeggia la vittoria in Austria. Dall’account Twitter Ferrari

Dello stesso avviso Max Verstappen, consapevole che la lotta per il titolo si protrarrà sino all’ultima gara. L’olandese, partito dalla pole, si dice comunque soddisfatto del risultato raggiunto quest’oggi: “È stata una giornata complicata, ho sofferto con le gomme per il troppo degrado e non riuscivo ad attaccare Leclerc. Il secondo posto è comunque un buon risultato in una giornata molto difficile. Purtroppo non ho potuto regalare a tutti questi tifosi la vittoria, ma la battaglia continuerà con Leclerc per il resto della stagione”.

Chiude il podio al terzo posto, (il secondo consecutivo), Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo parla di un podio inaspettato, ma forse segno che la Mercedes sta tornando: “Non mi aspettavo questo podio, ieri è stata veramente difficile e il weekend è stato complicato. Come team abbiamo portato a casa tanti punti e ora guardiamo avanti per cercare di continuare a crescere. Voglio ringraziare tutti nel garage, mi hanno dato una macchina nuova di zecca, ma dobbiamo continuare a migliorare“.