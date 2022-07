F1, GP d’Austria 2022 i risultati delle PL1: Verstappen davanti a tutti, Leclerc lo tallona

F1, i risultati delle PL1 del GP d’Austria 2022: Verstappen torna davanti (1:06.302), dietro di lui Leclerc distaccato di appena due decimi (1:06.557), quindi la Mercedes di Russel a quattro decimi dal monegasco (1:06.702).

Prima sessione di prove libere per il Gp d’Austria 2022 di F1. Partita alle 14:00 la prova ha visto nuovamente ritornare al vertice il campione del mondo in carica Verstappen. Dopo due gran premi non proprio esaltanti, specialmente quello di Silverstone, l’orange vuole riprendersi la scena e scavare il divario nei confronti dei suoi avversari.

Ritorna il duello con Leclerc, a sua volta secondo al termine della sessione. Il francese ha qualcosa da dimostrare, specialmente verso la sua squadra. A lui non è piaciuta la strategia adottata a Silverstone, che ha permesso a Sainz di ottenere il primo successo in carriera in Formula 1.

Vuole rifarsi, ristabilire le gerarchie all’interno della scuderia. Lui si sente il principale pilota per contendere il titolo a Verstappen. Non possono esserci ulteriori dubbi su questo, lo ha dimostrato quest’oggi, rifilando ben 5 decimi al suo compagno di squadra.

In terza posizione una sorprendente Mercedes, con Russel davanti al sette volte campione del mondo Hamilton. Non è una novità il fatto che il pilota scozzese riesca ad essere davanti al suo compagno di team. A Silverstone, però,abbiamo visto un Hamilton in straordinaria forma, mentre il suo amico di scuderia non ha gareggiato.

I risultati al termine della PL1 del Gp d’Austria 2022. Fonte: Formula 1 Twitter

Dopo Perez in quarta posizione ed Hamilton in quinta, ecco un sorprendente Magnussen in grado di portare la sua vettura davanti a quella di Sainz, giunto in settima posizione.

Ancora notevoli difficoltà per la McLaren di Ricciardo (17esimo) e Norris, addirittura ultimo. Bottas con la sua Alfa Romeo è giunto 14esimo, ma partirà in ultima posizione domenica a causa di una modifica al motore Ferrari.

L’Alpine di Alonso è appena dietro le tre grandi scuderie attuali, Red Bull, Ferrari e Mercedes. Quest’anno potrebbe essere il quarto incomodo, un avversario in grado di togliere punti a chi lotta per il titolo.

F1, classifica delle PL1 del GP d’Austria 2022