F1 Gp d’Ungheria 2022. A sorpresa Russel beffa Sainz e conquista la pole position. I prime tre sono raccolti in due decimi con le due Ferrari a rincorrere questa volta.

F1 Gp d’Ungheria 2022. Dopo una prima giornata che si è conclusa positivamente per la casa di Maranello grazie alla prima posizione di Lecler e alla terza di Sainz, ora c’è un avversario in più. La Mercedes è tornata in lotta per il titolo? Oppure questo è solo un fuoco di paglia?

Per la prima volta il britannico George Russel partirà dalla prima posizione. Un ultimo giro fenomenale il suo, con un 1:17.377 che tiene a distanza di 44 millesimi Sainz, mentre Lecler si attesta in terza posizione con 190 millesimi di ritardo.

I primi tre dopo le qualifiche del Gp d’Ungheria 2022. Fonte: Twitter Formula 1

Quindi troviamo un ottimo Lando Norris su McLaren con +390 millesimi di distacco dal primo. La sorpresa della giornata è l’ottima prestazione dell’Alpine, con Ocon ed Alonso rispettivamente quinti e sesti.

Hamilton solo settimo ha faticato più del solito, quindi Bottas ottavo e Ricciardo con l’altra McLaren nono.

Qui veniamo alle note dolenti di questo weekend non ancora concluso. Troviamo le due Red Bull di Verstappen e Perez rispettivamente decime ed undicesime.

Dopo di loro Zhou, Magnussen, Strool, Schumacher, Tsunoda, Albon, Vettel, Gasly e ultimo a chiudere il gruppone Latifi.