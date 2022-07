F1 Gp d’Austria 2022. Dopo le qualifiche è sempre Verstappen (1:04.984) a comandare sulle due Ferrari di Leclerc (+0.029) e Sainz (+0.082). Più staccato a 4 decimi da questi tre c’è l’altro pilota Red Bull Perez (+0.420). Domani è il turno della Sprint Race, una minigara che potrà confermare i valori attuali o porterà della differenze sensibili?

Ancora una pole position per il campione del mondo in carica Max Verstappen, davanti a un duo di rosse davvero vicine. Entrambe sotto il decimo di secondo, Leclerc a 29 centesimi, Sainz ad 82. Per giunta sembrava che potesse farcela il monegasco, ma l’olandese volante ha dato un ultimo colpo di coda e sul fotofinish ha dettato legge.

Verstappen riceve il premio come pilota più veloce in qualifica. Fonte: Formula 1 Twitter

La gara si è interrotta a causa di un incidente a Russel e prima di lui ad Hamilton. Le Mercedes paiono condannate a stare nelle retrovie in questo weekend. Due incidenti differenti, con il sette volte campione del mondo che è andato a sbattere violentemente contro le barriere senza alcuna seria conseguenza per lui. Il suo compagno di team, Russel, si è girato all’ultima curva del Red Bull Ring, andando anche lui a sbattere con il posteriore contro le barriere. Per entrambi non ci sono state conseguenze fisiche.

Le prove si sono interrotte nel giro di pochi minuti e non hanno concesso molto tempo ai piloti per tentare il giro veloce. Il tempo di ritornare in pista ciascun pilota ha avuto in pratica una sola tornata per tentare il sorpasso in classifica. Ma quando speravamo di vedere il monegasco in testa, con Sainz a soli 85 millesimi, ecco il colpo di coda del campione.

A completare la seconda fila dopo Verstappen e i due ferraristi c’è Sergio Perez quarto. Quindi dietro di lui si è insediato George Russel, con le due Alpine e le due Haas prima di ritrovare un attardato Lewis Hamilton, in decima posizione.

Nella seconda parte di classifica vediamo ancora attardata la McLaren con Norris e Ricciardo rispettivamente 15esimo e 16esimo. Chiude il gruppo, in ventesima posizione Sebastian Vettel sulla Aston Martin.

F1 Gp D’Austria 2022, la situazione dopo le qualifiche