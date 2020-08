GP Belgio 2020, Mercedes: ” Lavoreremo nottetempo”

Il GP del Belgio è da sempre una gara spettacolare ma l’edizione 2020 presenta finalmente un filo di incertezza per Mercedes. Il team di Brackley infatti, vince e stravince con forza in ogni Gran Premio e stranamente la Freccia d’Argento durante la seconda sessione di prove libere è arrivata terza e sesta. Tuttavia il cuore del weekend è ancora lontano. Vediamo come la pensano i due piloti della scuderia pentastellata.

Mercedes meno pericolosa del solito in questo inizio weekend. Fonte: Mercedes, Twitter ufficiale

GP Belgio 2020: Hamilton sprona la Mercedes

Mercedes sembra meno inarrivabile del solito per i suoi avversari, in questo inizio di weekend. C’è da dire, però, che il Gran Premio si correrà domenica ed è ancora presto per correre ai ripari. Lewis Hamilton non esita a spronare la sua squadra, anche se rimane positivo.

“In generale è stata una buona giornata- amo correre lungo questa pista, è incredibile! Per nostra fortuna oggi è stato asciutto, così abbiamo potuto girare tanto e raccogliere informazioni. Red Bull era davvero vicinissima, così come la Racing Point e la Renault di Ricciardo. O hanno fatto un passo avanti loro o uno indietro noi . Questo, tuttavia, vuol dire che lavoreremo di notte per affinare i dettagli ed immergerci nei dati per migliorare ancora la nostra auto”.

Bottas: “é un bel compleanno per me, finora”

Valtteri Bottas festeggia durante questo weekend il suo 31esimo compleanno. Non è andata sicuramente come sperava, poichè durante la seconda sessione di prove libere è arrivato solo sesto- ma non si lamenta e mantiene saldi i nervi.

“é stato un bel compleanno per me, fino ad ora. Certamente non è andata proprio come speravo ma posso pensare ad un sacco di altri modi peggiori per passarlo. Dobbiamo rivedere i nostri set-up di gara e riportare la macchina più vicina a quella delle prime sessioni libere. Tuttavia, abbiamo raccolto i dati che servivano. Ho fiducia che metteremo a posto tutto. Non ci sono grossi problemi.

