F1, GP Australia, le dichiarazioni dei primi tre classificati. Leclerc: “Grande prestazione della macchina”

F1, GP Australia, le dichiarazioni dei primi tre classificati. Vince Leclerc, che alla fine ammette: “Senza una macchina come questa, la vittoria non sarebbe stata possibile”. Secondo Sergio Perez: “Risultato buono, ma peccato per il ritiro di Max (Verstappen ndr)”. Completa il podio Russell: “Duro lavoro per tornare al vertice. Siamo partiti indietro rispetto agli altri, ma abbiamo conquistato il podio”.

Ancora Charles Leclerc: il pilota monagasco si aggiudica il GP dell’Australia, quarta prova del Mondiale di F1, e consolida ulteriormente il proprio primato in classifica. Anche perché Max Verstappen, campione iridato in carica e avversario più temibile per Charles, è stato costretto al ritiro (il secondo stagionale) per un nuovo problema al motore.

Così, comanda la “Rossa” di Maranello, che si issa al primo posto della classifica costruttori (+39 su Mercedes) e si rifa del ritiro di Carlos Sainz (costretto ad abbandonare la corsa dopo essere finito nella ghiaia).

Nel box Ferrari c’è però tanto entusiasmo e consapevolezza della propria forza. Una consapevolezza che si riflette nelle parole di Charles Leclerc: “Oggi avevamo una grande macchina senza la quale, onestamente, non avremmo potuto ottenere la stessa prestazione. Abbiamo fatto un ottimo lavoro durante tutto il weekend, specialmente sul passo gara, eravamo imbattibili”.

Una gara filata liscia come l’olio per il ferrarista, che ha amministrato il vantaggio senza particolari problemi: “Prima gara quest’anno che riusciamo a gestire il vantaggio. Frutto anche di un’ottima gestione gomme. Hanno retto benissimo, dal primo all’ultimo giro”.

Presto per parlare di lotta al titolo, ma Leclerc non esclude tale possibilità: “Per ora siamo sempre stati nelle posizioni di vertice. Se ci sarà la possibilità di vincere il campionato, ne sarò felice. Ce lo meritiamo, dopo due anni complicati come lo sono stati gli ultimi due”.

Charles Leclerc festeggia la vittoria al GP d’Australia 2022. Foto dall’account ufficiale Twitter della Ferrari

Il secondo posto è appannaggio di Sergio Perez, che salva parzialmente il weekend Red Bull, e analizza i problemi attuali del team in termini di sfortuna: “Oggi abbiamo sofferto molto, sia con le gomme hard che dopo l’ingresso della safety car. La sfortuna ci ha fatto perdere due posizioni, ma le abbiamo recuperate subito dopo. Dispiace per Max, senza il suo ritiro avremmo potuto portare due vetture sul podio”.

Sulla gara: “Mi sono trovato ad ingaggiare una lotta con Lewis (Hamilton ndr) sin dall’inizio. Lui è stato bravo ad affrontare curva 1 frenando tardi, e passandomi all’interno. Con Lewis è sempre un piacere duellare. È un pilota determinato e molto corretto”.

Completa il podio George Russell, che si prende il secondo posto in classifica generale e ottiene il primo risultato di spicco alla guida della sua nuova avventura in Mercedes: “Oggi abbiamo capitalizzato la sfortuna di altri – ammette Russell riferendosi ai ritiri di Verstappen e Sainz – ma non molliamo nulla. Al venerdì partivamo indietro rispetto agli altri, ma oggi ci troviamo qui, sul podio. Ci tocca ancora inseguire gli uomini in rosso e in blu (Ferrari e Red Bull ndr), che attualmente sono di un’altra categoria. Ma dobbiamo continuare a lottare”.