F1 GP Abu Dhabi 2022, Risultati Qualifiche: a Verstappen l’ultima pole

L’olandese conquista la pole n°20, davanti a Perez e alle Ferrari. In affanno le Mercedes, in Q3 Vettel

Ultime Qualifiche stagionali in quel di Yas Marina. Per la settima volta nel 2022, la ventesima in carriera, davanti a tutti scatterà Max Verstappen, che svetta su tutti grazie all’1:23.824 ottenuto nel secondo time-attack della Q3. Il bi-campione in carica condividerà la prima fila con il team-mate Sergio Perez, staccato di 228 millesimi.

Il messicano, in piena lotta con Charles Leclerc per il 2° posto nella Classifica Piloti, si piazza subito davanti al rivale ferrarista, staccato di 4 centesimi dal #11 della Red Bull e di 268 millesimi dalla pole. Con lui in seconda fila l’altra F1-75 di Carlos Sainz Jr. (+0.418). Un po’ in ombra rispetto alle attese le due Mercedes, che monopolizzano la terza fila, lontane dalla vetta e con Lewis Hamilton (+0.684) di millesimi davanti a George Russell (+0.687).

Max Verstappen saluta il pubblico di Abu Dhabi, dopo aver conquistato la 20.esima pole in carriera (foto da: twitter.com/redbullracing)

Salutano il 2022 con una buona prestazione al sabato anche i vari Lando Norris (+0.945), Esteban Ocon (+1.006), Sebastian Vettel (+1.137) e Daniel Ricciardo (+1.221), che andranno a posizionarsi in quarta e quinta fila. Di rilievo soprattutto la prova del tedesco, che artiglia la Q3 all’ultima Qualifica in carriera. Un po’ di delusione, invece, per Fernando Alonso, che aprirà la sesta fila, affiancato dall’AlphaTauri di Yuki Tsunoda.

In settima fila un altro pilota che non sarà titolare nel 2023, ovvero Mick Schumacher (Haas), assieme a Lance Stroll (Aston Martin); in ottava, quindi, Guanyu Zhou (Alfa Romeo) e Kevin Magnussen (Haas). Sottotono Pierre Gasly (AlphaTauri) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo), che partiranno nell’ultima gara stagionale solo in nona fila. A chiudere lo schieramento, infine, le due Williams di Alexander Albon e Nicholas Latifi, anche quest’ultimo ai saluti.

