F1 GP 70° Anniversario Gara, Verstappen: “Molto felice per questo gran risultato”

Il pilota olandese ha ottenuto ieri a Silverstone la sua prima vittoria stagionale, la 9° in carriera

Davvero una domenica da ricordare per Max Verstappen e la Red Bull, quella di ieri a Silverstone. In un’annata che sembrava dover vedere le Mercedes cannibalizzare tutto e tutti, la sorpresa è arrivata nel Gran Premio del 70° Anniversario, vinto proprio dall’olandese alla guida di una RB16 perfetta nella gestione degli pneumatici.

Questa è stata la chiave di volta della gara del fenomeno olandese, che non ha avuto i problemi di blistering che hanno invece afflitto i rivali, andando a cogliere la vittoria #9 in carriera, la 63.esima per il team anglo-austriaco.

Un Max Verstappen soddisfatto sul podio del GP del 70° Anniversario (foto da: twitter.com/redbullracing)

“È stata una grande giornata per me e per il team. Sono davvero felice per questo risultato” – comincia l’olandese – “La gara ha dimostrato che la nostra strategia, ovvero il partire con gomma hard, si è rivelata corretta e ha dato i suoi frutti. La lunghezza e il ritmo avuti nel primo stint penso siano stati decisivi, poiché le Medie non duravano così tanto; in definitiva, quindi, cominciare con le ‘bianche’ è stata una scelta davvero azzeccata“.

“La nostra monoposto funziona molto bene in gara con le mescole più morbide, preservandone la durata” – aggiunge Max – “È davvero soddisfacente quando riesci a superare e a staccare le Mercedes. Spero chiaramente che ciò si ripeta sempre più spesso durante la stagione e spingeremo al massimo, anche se loro finora sono stati dominanti“.

“Dal canto nostro, come detto, continueremo a dare il massimo. Abbiamo un ottimo spirito di squadra e mi piace il fatto che non molliamo mai e che ci assumiamo dei rischi. Festeggeremo questo risultato, che tutti meritano per il duro lavoro svolto; poi ci concentreremo sul prossimo weekend a Barcellona“, ha concluso Verstappen.

