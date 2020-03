F1, Glock sull’accordo Ferrari – FIA: “Rossa da squalifica”

Timo Glock al lavoro con Nico Rosberg come giornalista di F1. Fonte: Twitter ufficiale del pilota tedesco

L’ex pilota di F1 Timo Glock, ora giornalista per un giornale tedesco, esprime un’idea personale molto forte relativa all’accordo segreto in vigore fra la Ferrari e la FIA. Infatti, nonostante la commissione dell’ente internazionale arbitro del Mondiale abbia risposto a chiare lettere all’accusa dei sette team, il polverone sollevato non accenna a terminare.

Ci ritroviamo così ancora una volta a prestare attenzione a discussioni relative ad accordi piuttosto che parlare concretamente dello sport in sè.

L’ ex pilota di F1 Glock: “Ferrari da squalifica”

Di norma bisognerebbe soppesare attentamente le parole quando ci si ritrova a doversi esprimere pubblicamente su un caso così spinoso. Questo vale specialmente se si ha una voce che viene ascoltata da tutti come quella di Timo Glock.

Il tedesco, al contario, non ha avuto peli sulla lingua ad illustrare la sua opinione. Quando gli hanno domandato come si sentisse in merito all’accordo segreto stipulato fra il team di Maranello e la FIA si è espresso così: “é assurdo che si sia creato un accordo di questo genere“- ha dichiarato Glock.

L’ex pilota Marussia ha poi messo in dubbio l’innocenza degli uomini di Maranello. “Non è giunta nuova la notizia di questa irregolarità. Era già dalla scorsa stagione che giravano delle voci relative a qualcosa di irregolare sulla power unit Ferrari. La Red Bull prima e soprattutto Max Verstappen poi, avevano chiesto a gran voce dei controlli. Non è possibile che un’indagine poi richieda tutto questo tempo. La Ferrari sarebbe da squalificare.”

Parole dure, che ancora una volta gettano benzina sul fuoco riguardo l’operato – piuttosto opinanabile- della FIA. Non solo nei confronti del team di Maranello, però.

Ricordiamo, infatti, divere decisioni contrastanti da parte dei commissari, una certa tolleranza avvenuta nei confronti della Mercedes stessa – che allora non si lamantava- ed ora nei confronti della Ferrari. Quando si deciderà la FIA ad esprimersi in maniera chiara, imparziale e soprattutto trasparente nei confronti di tutti i team, come un arbitro dovrebbe agire? Speriamo che non sia troppo tardi, quando dello sport che amiamo non sarà rimasta che un’ombra maciullata da polemiche sterili e dannose.

