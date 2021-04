F1 Diretta TV e Streaming Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola 18-04-2021

Dove vedere il Gran Premio di Emilia Romagna a Imola in Diretta Tv e Streaming domenica 18 Aprile 2021 ore 15:00.

A tre settimane dal Gran Premio del Bahrain, che ha inaugurato il mondiale di Formula 1 2021 il 28 marzo scorso, la F1 arriva in Europa per il Gran Premio di Emilia Romagna che si correrà al circuito di Imola intitolato a “Enzo e Dino Ferrari”.

Il Gran Premio inaugurale del Bahrain è stato vinto da Lewis Hamilton con la Mercedes dopo una bellissima battaglia con la Red Bull di Max Verstappen. Sul 3° gradino del podio è salita l’altra Mercedes di Valtteri Bottas mai in lotta per la vittoria. Le due Ferrari si sono dovute accontentare del 6° posto di Charles Leclerc e dell’8° con Carlos Sainz.

Il 1° novembre scorso sul circuito di Imola c’era stata la doppietta Mercedes nel Gran Premio di Emilia Romagna con Lewis Hamilton che ha vinto davanti a Valtteri Bottas. Charles Leclerc con la Ferrari era giunto 5° al tragurdo dietro a Daniel Ricciardo 3° e Kvyat 4°.

Domenica 18 Aprile è in programma la Gara del Gran Premio di Emilia Romagna alle ore 15:00 che sarà trasmessa in Diretta Tv sia in chiaro su TV8 canale numero 8 del digitale terrestre che su Sky Sport 1 e Sky Sport F1 HD.

Il circuito di Imola ospita la 2° edizione del GP di Emilia Romagna dopo che era ritornato in Formula 1 nel 2020 a 14 anni di distanza dall’ultimo Gran Premio che si era corso nel 2006 con il nome di GP di San Marino e vinto da Michael Schumacher con la Ferrari.

Dal 1982 al 2006 si sono corse ben 26 edizioni del Gran Premio di San Marino di Formula 1 sul circuito di Imola dove la Ferrari ha ottenuto 8 vittorie di cui 6 nelle ultime 8 edizioni che si sono corse dal 1999 al 2006.

Tutte le ultime 6 vittorie di Imola ottenute dalla Ferrari sono arrivate con Michael Schumacher alla guida.

F1 GP EMILIA ROMAGNA 2021: ORARI DIRETTA TV

Il Gran Premio di Emilia Romagna a Imola sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 per gli abbonati.

Gli abbonati al pacchetto sport di Sky potranno vedere il Gran Premio di Emilia Romagna in Diretta streaming utilizzando i servizi Sky Go e Now Tv.

Inoltre questo week end anche sul digitale terrestre su TV8 sarà possibile vedere la Il GP di Emilia Romagna in Diretta tv e streaming.

Programma Gran Premio Emilia Romagna e orari Diretta Tv:

Domenica 18 aprile

– Ore 15:00 Gran Premio Emilia Romagna in Diretta Tv su Sky Sport F1 Hd e TV8

Il Gran Premio di Emilia Romagna sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport F1 HD e Sky Sport Uno in esclusiva per gli abbonati.

La telecronaca su Sky Sport è come sempre di Carlo Vanzini affiancato dal commento tecnico di Marc Gené e Roberto Chinchero.

Inviati al paddock Federica Masolin, Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi.

L’inviata ai box è Mara Sangiorgio che raccoglierà le dichiarazioni dei piloti prima e dopo la gara.

DIRETTA STREAMING GP DI IMOLA:

Gli abbonati a Sky Sport grazie al servizio Sky Go possono guardare il Gran Premio di Emilia Romagna in diretta streaming live su Pc, smartphone e tablet.

Inoltre grazie al servizio Now-tv è possibile acquistare la visione dell’evento del Gran Premio di Imola di Formula 1 .

Griglia di Partenza Gran Premio di Emilia Romagna di Formula 1 2021:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:14.823 1:14.817 1:14.411 23

2 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:15.395 1:14.716 1:14.446 18

3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:15.109 1:14.884 1:14.498 20

4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:15.413 1:14.808 1:14.740 19

5 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:15.548 1:14.927 1:14.790 21

6 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:15.669 1:15.033 1:14.826 21

7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:15.009 1:14.718 1:14.875 15

8 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:14.672 1:14.905 1:14.898 22

9 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:15.385 1:15.117 1:15.210 20

10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:15.522 1:15.138 DNF 20

11 55 Carlos Sainz FERRARI 1:15.406 1:15.199 16

12 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:15.826 1:15.261 16

13 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:15.459 1:15.394 14

14 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:15.653 1:15.593 14

15 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:15.832 1:15.593 14

16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:15.974 10

17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:16.122 9

18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:16.279 12

19 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:16.797 12

RT 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA DNF 2

F1 Gran Premio Emilia Romagna: Il circuito di Imola

Lunghezza Circuito: 4,909 km

Curve: 21 (12 a sinistra e 9 a destra)

Numero Giri in Gara: 63 (309,049 km totali)

Il circuito di Imola, alla cui costruzione ha partecipato anche Enzo Ferrari come consulente, venne inaugurato nel 1953 con una cosa motociclistica.

L’anno seguente ci fu il debutto automobilistico con la gara denominata Conchiglia d’Oro Shell vinta dalla Ferrari Mondial di Umberto Maglioli.

Per il nuovo Gran Premio di Emilia Romagna non ci saranno riferimenti attendibili di tempi sul giro perchè dall’ultima volta che si è corso a Imola sono trascorsi 14 anni e soprattutto perchè è stato modificato il layout del circuito.

Non ci sarà più la variante all’uscita dei box e quindi adesso dall’uscita della Rivazza fino alla staccata della chicane del Tamburello le monoposto saranno in piena accelerazione e potranno sfogare tutta la potenza del motore.

Per il resto non ci sono grandi cambiamenti e ci saranno le curve leggendarie come la velocissima Villeneuve, la Tosa e l’impegnativa Piratella e le Acque Minerali in discesa.

Il tempo sul giro si dovrebbe aggirare intorno al minuto e 14 secondi ben al di sotto dell’1’20”411 fatto da Schmacher con la Ferrari con il precedente layout nel 2004.

Il circuito di Imola entra a far parte del calendario della Formula 1 dal 1981 con il nome di Gran Premio di San Marino.

La pista è stata triste scenario di incidenti bruttissimi costati la vita a due piloti nel 1994. Prima Roland Ratzenberger nelle prove libere del sabato e poi Ayrton Senna con la Williams dopo alcuni giri della gara della domenica.

Dopo questi incidenti tragici sono state effettuate molte modifiche per la messa in sicurezza del circuito e diminuire la peroclosità.

Ad esempio le curve del Tamburello, la Villeneuve e la Variante Bassa sono state completamente ridisegnate.

Albo d’Oro Gran Premio di San Marino a Imola:

1981 Nelson Pique Brabham

1982 Didier Pironi Ferrari

1983 Patrick Tambay Italia Ferrari

1984 Alain Prost McLaren

1985 Elio De Angelis Lotus

1986 Alain Prost McLaren

1987 Nigel Mansell Williams

1988 Ayrton Senna McLaren

1989 Ayrton Senna McLaren

1990 Riccardo Patrese Williams

1991 Ayrton Senna McLaren

1992 Nigel Mansell Williams

1993 Alain Prost Williams

1994 Michael Schumacher Benetton

1995 Damon Hill Williams

1996 Damon Hill Williams

1997 Heinz-Harald Frentzen Williams

1998 David Coulthard McLaren

1999 Michael Schumacher Ferrari

2000 Michael Schumacher Ferrari

2001 Ralf Schumacher Williams

2002 Michael Schumacher Ferrari

2003 Michael Schumacher Ferrari

2004 Michael Schumacher Ferrari

2005 Fernando Alonso Renault

2006 Michael Schumacher Ferrari

2020 Lewis Hamilton Mercedes

Migliori Bookmakers AAMS