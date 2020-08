F1 Diretta Streaming Gran Premio di Spagna a Barcellona 16-08-2020

Come vedere il Gran Premio di Spagna di Formula 1 sul circuito del Montmelò in Diretta Tv e Streaming Live: Sky trasmetterà la diretta tv in esclusiva su Sky Sport F1 HD e Sky Uno a partire dalle 15:10.

Su Tv8 andrà in onda la differita alle 18:00.

E’possibile vedere il GP di Spagna in diretta Streaming su Sky Go e Now Tv.

Alle ore 15:10 di domenica 16 agosto prenderà il via il Gran Premio di Spagna, 6° prova del mondiale di Formula 1 2020, che si corre sul circuito del Montmelò alle porte di Barcellona.

Ad una settimana di distanza dal GP del 70° Anniversario sul circuito di Silverstone vinto da Max Verstappen davanti alle Mercedes di Hamilton e Bottas torna subito in pista la Formula 1.

Il Gran Premio di Spagna sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva sulla piattaforma Sky domenica 9 agosto a partire dalle ore 15:10 sui canali Sky Sport F1 numero 207 e su Sky Sport Uno al canale 201.

Nelle qualifiche di ieri le due Mercedes sono state ancora una volta le più veloci con Lewis Hamilton che ha conquistato la pole position con il tempo di 1’15”584 precedendo Valtteri Bottas staccato di soli 59 millesimi.

Le due Mercedes sono state le uniche a scendere sotto il muro dell’1’15” e per Hamilton si tratta della pole numero 92 in carriera.

In seconda fila ci sarà Max Verstappen autore del 3° tempo con 7 decimi di distacco dalla pole affiancato da Sergio Perez 4° con la Racing Point.

In 3° fila Lance Stroll con l’altra Racing Point autore del 5° tempo affiancato da Alexander Albon 6° con la Red Bull.

In 4° fila ci sono le due McLaren di Sainz e Norris.

Bisogna attendere la quinta fila in griglia per trovare la Ferrari di Leclerc che non è andato oltre il 9° tempo in qualifica.

Sebastian Vettel è invece 11° in 6° fila dietro all’Aplhatauri di Pierre Gasly.

Quest’anno la Ferrari nei 5 Gran Premi disputati ha ottenuto come miglior risultato un terzo e quarto posto con Charles Leclerc e per il resto tanta delusione e amarezza per le prestazioni della SF1000.

Sarò molto interessante vedere cosa riusciranno a fare le rosse oggi sul circuito del Montmelò da sempre abbastanza favorevole alla Ferrari anche se i risultati delle qualifiche di ieri ancora una volta non danno grande ottimismo visto il 9° posto di Leclerc e l’11° di Vettel.

Come vedere il Gran Premio di Spagna di F1 in Diretta Tv e Streaming Live:

Elenco Canali: Sky Sport F1 HD e Rai 1 (Diretta Tv); Sky Go, Nowtv e Raiplay (Streaming)

Diretta Tv sul Satellite:

In pay tv e per gli Abbonati su Sky Sport F1 HD.

Il Gran Premio di Spagna di Formula 1 al Montmelò dalle ore 15:10 di domenica 16 Agosto sarà trasmesso in diretta Tv su Sky Sport Uno canale 201 e Sky Sport F1 (canale 207).

La telecronaca su Sky Sport è come sempre di Carlo Vanzini affiancato dal commento tecnico di Marc Gené e Roberto Chinchero.

Inviati al paddock Federica Masolin, Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi.

L’inviata ai box è Mara Sangiorgio che raccoglierà le dichiarazioni dei piloti prima e dopo la gara.

Differita sul Digitale terrestre:

TV8 trasmetterà la differita in chiaro il Gran Premio di Spagna di F1 a partire dalle ore 18:00 di domenica.

Cronaca Diretta Live:

Su Stadiosport è possibile seguire la Cronaca Diretta Live del Gran Premio di Spagna con aggiornamenti in tempo reale.

DIRETTA STREAMING GRAN PREMIO DI SPAGNA:

Gli abbonati a Sky Sport grazie al servizio Sky Go possono guardare il Gran Premio di Spagna in diretta streaming live su Pc, smartphone e tablet.

Inoltre grazie al servizio Now-tv è possibile acquistare la visione dell’evento del Gran Premio di Spagna di Formula 1 .

DIRETTA TV ESTERE:

Oltre alle possibilità indicate in precedenza, diverse emittenti svizzere, tedesche e austriache quali La2, RSI, RTL e ORF che hanno acquistato i diritti tv per il mondiale di Formula 1 e trasmettono sia in diretta tv che in diretta streaming il Gran Premio di Spagna di F1.

Griglia di Partenza Gran Premio di Spagna 2020:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:15.584

2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:15.643

3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:16.292

4 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:16.482

5 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:16.589

6 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:17.029

7 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:17.044

8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:17.084

9 16 Charles Leclerc FERRARI 1:17.087

10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:17.136

11 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:17.168

12 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:17.192

13 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:17.198

14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:17.386

15 31 Esteban Ocon RENAULT 1:17.567

16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:17.908

17 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:18.089

18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:18.099

19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:18.532

20 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:18.697

F1 GP SPAGNA 2019: IL CIRCUITO DI BARCELLONA

Nome: Circuit de Montmelò

Località: Montmelò

Numero di giri : 65

Lunghezza tracciato: 4.665 km

Curve: 16

Senso: Orario

Record della pista: 1’15’406, Valtteri Bottas, qualifiche, su Mercedes

Il “Circuit de Catalunya” è un circuito frutto di un progetto realizzato agli inizi degli anni ’90, con inaugurazione parallela alle Olimpiadi Estive di Barcellona 1992. Un lavoro fortemente voluto dalla comunità catalana, che sorge nell’area periferica a nord-est di Barcellona, caratterizzato da un mix che richiede un set-up e un bilanciamento perfetto per far rendere al meglio la monoposto. Il disegno del tracciato è rimasto pressoché invariato dall’origine, salvo le ultime due curve, che vennero modificate con una chicane nel 2007. Questa pista è divenuta un riferimento ottimale per le performance delle monoposto, in quanto molto tecnico, e per di più tappa fissa dei test invernali, al punto che è convinzione diffusa che una vettura competitiva qui tenda ad esserlo anche in gran parte delle altre piste del campionato. Andiamo a percorrere un giro del circuito del Montmelò.

Il layout del circuito del Montmelò (foto da: en.wikipedia.org)

Al termine del lunghissimo rettilineo dei box (in discesa), i piloti affrontano la staccata della esse Elf, destra-sinistra ad ampio raggio, in seguito al quale si affronta l’interminabile curvone Renault, tutto in appoggio verso destra. Dopo un breve allungo, si arriva ad un altro curvone (Repsol), seguito dal tornante Seat, questo a sinistra. In progressione, i piloti dopo un allungo arrivano alla chicane Würth, sinistra-destra in salita, seguito dalla veloce Campsa, a destra, che conduce al rettilineo di ritorno, al termine del quale è posto il punto più lento del tracciato, ovvero La Caixa. Nuovamente in salita, dopo una piega a sinistra, si arriva alla Banca Sabadell, altro curvone a destra, dopo il quale si giunge nell’ultima parte del circuito catalano. Qui troviamo una curva a destra a 90°, la Europcar, seguita da una discesa che porta alla chicane 14-15 (stretto sinistra-destra). Infine, i piloti arrivano alla veloce New Holland, superata la quale ci si ritrova sul traguardo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

