F1, Checo Perez è guarito: tornerà a correre in Spagna

Finalmente Checo Perez è guarito dal Coronavirus e può lasciarsi alle spalle la disavventura delle ultime settimane. Il messicano è già pronto a tornare al suo posto, nella sua Racing Point il prima possibile. Sarà, infatti, proprio lui a correre al fianco di Lance Stroll a Barcellona questo weekend.

Checo Perez guarito

Il pilota messicano aveva scoperto grazie ai tamponi effettuati dalla commissione medica agli atleti, di essere positivo al Coronavirus. Forse lo avrà preso in Messico, o dai familiari, oppure qui in Italia, dove il pilota della Racing Point si è recato in vacanza. Chi lo sa. Quello che conta, però è che dopo due settimane di stop forzato, in cui la sua monoposto è stata guidata da Nico Hulkenberg, ora Perez è tornato.

Checo ha passato più di due settimane in auto-isolamento, a “mangiare, cucinare, guardare la televisione ed allenanarmi”, come ha dichiarato lo stesso pilota. Ora, però, in Spagna sarà lui a guidare la Racing Point. E sarà pieno di voglia di riscatto.

