F1, Andretti: “Hamilton da record ma ha macchina migliore”

Andretti parla di Hamilton, definendolo “da record”. Fonte: Lewis Hamilton Twitter ufficiale

Il campione del mondo del passato Mario Andretti analizza la carriera del suo “collega” nella Hall of Fame Lewis Hamilton. L’italo- americano, infatti, apprezza le qualità del pilota Mercedes pur mettendo in conto alcune caratteristiche particolari, come l’indiscussa superiorità della monoposto guidata dall’inglese.

Andretti: “Hamilton è da record, ha monoposto vincenti”

Le monoposto hanno avuto un ruolo fondamentale nella carriera di Lewis Hamilton, secondo il pensiero del pilota italo-americano. Il campione del mondo del 1978, infatti, ha sottolineato come durante l’arco della sua intera carriera, Lewis Hamilton abbia sempre avuto la fortuna di guidare auto competitive.

“Non ricordo un momento della sua carriera in cui Lewis non abbia avuto a che fare con una monoposto che non avesse delle potenzialità vincenti- ha dichiarato Andretti- però è sempre stato bravo a sviluppare le potenzialità delle auto al massimo e a portare a casa il risultato. é esattamente ciò che dovrebbe fare un pilota”.

Nonostante Andretti abbia sottolineato l’importanza della fortuna dell’inglese, tuttavia, non ha intenzione di criticare nè di sminuire le imprese del sei volte campione del mondo.

“Sono un suo fan. Lewis è ancora giovane ed ha già raggiunto dei traguardi spettacolari nella sua carriere– ha detto il pilota – ha ancora tanti anni davanti nella sua carriera. Può battere tutti i record.”

Ovviamente il record man della Formula 1 non può che essere il Kaiser Michael Schumacher. L’ex pilota di F1 italo-americano, tuttavia, è convinto che Hamilton abbia le possibilità non solo di eguagliarlo ma di superarlo – Nella F1 i record parlano chiaro: a Lewis manca solo un titolo iridato per raggungere i sette successi della leggenda della Ferrari. é un risultato a cui non avrei mai pensato che potesse avvicinarsi qualcuno altro, dopo Michael Schumacher.”

Conti alla mano, in effetti, ad Hamilton manca davvero un soffio per raggiungere quel successo, basterebbe già questa stagione, qualora dovesse effettivamente partire.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS