F1 2021 Presentazione Alpine A521, la monoposto di Ocon e Alonso

Nel Mondiale di Formula 1 2021 ci sarà anche l’Alpine F1 Team che oggi ha svelato la sua nuova monoposto il cui nome è A521 che avrà al volante Esteban Ocon e Fernando Alonso.

Alpine F1 Team, ex Renault, ha svelato online la sua nuova monoposto A521.

Ecco le prime immagini della Alpine A521:

Fonte: twitter.com/AlpineF1Team/

Fernando Alonso non era presente in quanto alle prese con il recupero dopo un incidente avuto in bici e per le difficoltà negli spostamenti dovuti alle norme anti-covid.

Esteban Ocon invece era alla presentazione e queste sono state le sue parole:

“Il 2020 è stata una stagione difficile e intensa e sono molto affamato di successi in questo nuovo campionato. La nuova monoposto è davvero bellissima e mi rende orgoglioso di essere francese. Non vedo l’ora di essere al volante e provarla. Sono davvero entusiasta di questo nuovo progetto e sono entusiasta di rappresentare Alpine nel nuovo mondiale di Formula 1. Vogliamo ottenere ottime prestazione e abbiamo grandi ambizioni”.

Ecco il video della presentazione ufficiale della Alpine A521:

Ocon ha aggiunto che la Alpine A521 è un evoluzione di quella della scorsa stagione e si aspetta di arrivare in Q3 nelle qualifiche e avere un buon ritmo gara.

Il mondiale di Formula 1 2021 prenderà il via il prossimo 28 marzo in Bahrain sul circuito di Sakhir e già a metà mese dal 12 al 14 marzo ci saranno i primi test in programma sempre sullo stesso circuito.

