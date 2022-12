Eventi, coppe, manifestazioni e competizioni di calcio del 2023

Ecco cosa ci riserverà il 2023 calcistico.

FOTO: pagina Facebook Nazionale Italiana di Calcio

Un nuovo anno calcistico si avvicina e molti verdetti dovranno ancora essere risolti. Dopo il Mondiale, ultimo grande atto del 2022, i campionati torneranno in vigore e oltre le emozioni di questi, ci saranno tantissime competizioni che intratterranno e divertiranno il popolo amante del calcio.

La Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana

L’Italia metterà in atto un vero e proprio tris di coppe che inizierà già dal 4 gennaio con la ripresa, con la sedicesima giornata, del campionato italiano.

Inoltre, il 18 gennaio andrà in scena, a Riad, la Supercoppa Italiana tra la vincitrice dello scorso scudetto (il Milan) e la squadra che ha conquistato la Coppa Italia (l’Inter).

Proprio la Coppa Italia, sarà protagonista, in quest’annata calcistica, fino al 24 maggio 2023 dove si svolgerà la finale a Roma

Mondiali Under 20

Dal 20 maggio all’11 giugno si svolgeranno anche i Mondiali Under 20. In Indonesia, infatti, andrà in scena una delle competizioni internazionali più interessanti di tutte che permetterà a molti giovani “next gen” di poter sbocciare.

Sono 5 le squadre europee in competizione, tra cui anche l’Italia.

Le coppe Europee

Non dimentichiamoci delle Coppe Europee. Da febbraio andranno in scena le fasi a eliminazione diretta della UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Ricordiamo, inoltre, che in gioco, in Champions, ci sono ben 3 squadre italiane, ovvero il Napoli, il Milan e l’Inter; in Europa League saranno Juventus e Roma a rappresentarci, mentre in Conference League, Fiorentina e Lazio andranno a caccia della coppa.

Nations League e Qualificazioni per Euro 2024

Anche la Nazionale italiana, tristemente assente all’ultimo Mondiale, tornerà protagonista per mostrare la propria voglia di rivincita.

Gli azzurri inizieranno a marzo con le prime sfide delle qualificazioni per Euro 2024, che si svolgerà in Germania. La prima partita sarà il 23 marzo contro l’Inghilterra, a Napoli.

L’Italia giocherà anche la fase finale della Nations League che per la seconda volta vedono gli azzurri inseriti nella top 4 della competizione. Le final four saranno in Olanda dal 14 al 18 giugno 2023.

Coppa d’Asia

Non sarà un’estate povera di calcio quella del 2023. Dal 16 giugno al 16 luglio si svolgerà la diciottesima edizione della Coppa d’Asia che verrà giocata in Qatar, nazionale campione in carica.

Europei Under 21

Oltre i Mondiali Under 20, ci saranno anche gli Europei Under 21 a divertirci e mostrarci i nuovi giovani talenti del calcio mondiale.

Dal 21 giugno all’8 luglio, le nazionali qualificate giocheranno tra la Romania e la Georgia per conquistare il titolo.

Anche l’Italia sarà protagonista nel Gruppo D composto da Francia, Norvegia e Svizzera.

Gold Cup

Dal 24 giugno al 16 luglio, ci sarà anche al Gold Cup, competizione per le nazionali della CONCACAF, ovvero del Nord e del Centro America.

Oltre queste, ci sarà anche il Qatar, presente a titolo di invito. L’ultima ad aver vinto il premio è stata la nazionale degli Stati Uniti.

Mondiali femminili

Le nostre azzurre saranno protagonista per il Mondiale che le vedrà affrontare, nella prima fase, Svezia, Sudafrica e Argentina dal 20 luglio al 20 agosto.