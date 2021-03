Europei Under 21 2021: convocati ct Nicolato per Spagna, Repubblica Ceca e Slovenia

Gli azzurrini sono pronti ad affrontare la spedizione in Slovenia per la fase a gironi di Euro2021 U21. Nicolato ha già scelto i suoi uomini che sfideranno rispettivamente Repubblica Ceca, Spagna e Slovenia.

Siamo, ormai, agli sgoccioli prima di vedere finalmente in campo i rappresentanti della selezione italiana under 21, intenti ad affrontare, con la maglia azzurra, il Gruppo B della Fase a Gironi di Euro2021 che vedrà i nostri “azzurrini” protagonisti in Slovenia.

Mercoledì 24 marzo, ore 18:00, gli uomini di Nicolato debutteranno nella competizione europea contro la Repubblica Ceca, piazzatasi prima nel girone eliminatorio e con giocatori di ottimo talento come Sadilek e Bucha.

Tre giorni dopo, il 27 marzo, ore 20:45, ci sarà il big match contro la Spagna, mattatrice del proprio girone con un solo gol subito in 10 gare. Gli spagnoli saranno il banco di prova più duro per Nicolato e i suoi ragazzi che si troveranno di fronte ad una selezione di assoluti talenti.

La conclusione del girone, avverrà il 30 marzo contro la Slovenia, padrona di casa.

Nicolato, intanto, ha scelto gli uomini verso cui affiderà le sorti della selezione giovanile italiana. Tra i pali la scelta è ricaduta su tre “baby talenti” tra cui Alessandro Plizzari, di proprietà del Milan.

In difesa sono tanti i volti già conosciuti in Serie A tra Frabotta, Lovato, Marchizza, Gabbia e Zappa, ma attenzione anche alla qualità di un altro giocatore del vivaio rossonero, ovvero Bellanova.

A centrocampo ruoterà tutto attorno al talento di Sandro Tonali, leader della squadra, e dalla grande qualità di gente come Pobega, Maggiore, Frattesi, Ricci e Rovella.

A dover segnare i gol decisivi per il proseguo della spedizione azzurra, ci penseranno Cutrone, Pinamonti e Scamacca, oltre che il giovane talento del Sassuolo, Raspadori.

I convocati dell’Italia U21 di Nicolato

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Plizzari (Reggina).

Difensori: Raoul Bellanova (Pescara), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Gabbia (Milan), Matteo Lovato (Hellas Verona), Riccardo Marchizza (Spezia), Lorenzo Pirola (Monza), Luca Ranieri (Spal), Marco Sala (Spal), Gabriele Zappa (Cagliari);.

Centrocampisti: Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Tommaso Pobega (Spezia), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Sandro Tonali (Milan).

Attaccanti: Patrick Cutrone (Valencia), Andrea Pinamonti (Inter), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Genoa).

