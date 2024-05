Europei 2024: i 30 preconvocati di Spalletti

Il Ct Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 30 preconcovati in vista degli Europei 2024 che si svolgeranno in Germania. Tra novità ed esclusioni andiamo a scoprire la lista completa degli azzurri.

Quella di Luciano Spalletti è una lista lunga, 30 giocatori dalla quale usciranno 26 convocati che disputeranno Euro 2024 dal prossimo 14 giugno. Lunga ma non sufficiente per chiamare Ciro Immobile, Locatelli e Politano. Spiccano anche le assenze di giocatori della Fiorentina impegnata nella finale di Conference League del prossimo 29 maggio.

Tra le grandi novità del Ct Luciano Spalletti c’è Calafiori del Bologna alla sua prima chiamata in nazionale, ma soprattutto sorprende il nome di Fagioli che appena scontato la squalifica di 7 mesi per il caso scommesse. Tornano in azzurro anche Ricci del Torino e Provedel della Lazio. Alla seconda chiamata ci sono Bellanova e Folorunsho.

I preconvocati si raduneranno il 31 maggio a Coverciano per cominciare la preparazione per poi disputare due amichevoli. La prima sarà martedì 4 giugno con la Turchia al Dall’Ara di Bologna. Poi attenzione: il 6 giugno il Ct Spalletti diramerà i 26 convocati che disputeranno gli Europei in Germania. Prima della partenza seconda amichevole, domenica 9 giugno con la Bosnia ed Erzegovina al “Castellani” di Empoli.

