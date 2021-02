Europei 2021: il Regno Unito si è offerto di ospitare l’intera competizione

Novità importanti dal fronte europeo di calcio 2020(21) in programma in estate.

Il governo britannico presieduto da Boris Johnson ha scritto alla UEFA, offrendosi come nazione ospitante per l’intera durata della competizione. A confermarlo è il Sunday Times, famosa testata giornalistica UK.

fonte: profilo Facebook Euro 2020

E’ utile ricordare che l’edizione dell’europeo di questa estate era stata pensata come una sorta di festa del calcio, dove le maggiori capitali europee sarebbero state gli scenari di un torneo itinerante. Un’idea davvero innovativa (è compresa anche la città di Roma ed il suo Stadio Olimpico, casa della nostra nazionale) ma che deve fare i conti con la realtà pandemica di questo periodo per cercare di non far slittare ancora una volta l’evento.

Il governo britannico, grazie ad una campagna vaccinale che procede senza sosta (quasi 18 milioni di iniezioni già effettuate) ed una situazione pandemica sotto controllo, ha deciso di scrivere ai “signori del calcio” europeo riguardo questa particolare ipotesi, garantendo di ospitare tutte le partite di EURO 2021 in programma.

Il Premier britannico Boris Johnson – fonte: profilo Twitter Boris Johnson

Entro maggio Johnson ha in programma di riaprire teatri, cinema e musei, facendo tornare anche il pubblico sugli spalti per quel che riguarda i vari eventi sportivi tra i quali, quindi, anche un eventuale europeo totalmente in terra britannica.

Questo virus ci ha insegnato che è praticamente impossibile fare delle previsioni per un medio-lungo periodo e la diffusione di diverse varianti del Covid-19 preoccupa il mondo intero (senza contare i disagi dovuti agli spostamenti) ma la UEFA prenderà comunque in considerazione l’ipotesi avanzata dal Premier britannico arrivando ad esprimersi a riguardo il prossimo 5 aprile.

Solo allora, quindi, sapremo se e come questa già travagliata edizione di EURO 2020(21) avrà luogo.

