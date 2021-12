Europa League, sorteggio Spareggi 13-12-2021: Atalanta-Olympiacos, Barcellona-Napoli e Porto-Lazio

L’Atalanta pesca l’Olympiacos, il Napoli sfida il Barcellona, la Lazio giocherà contro il Porto

E’ un’urna amara, amarissima, quella di Nyon, dove si sono scoperti gli accoppiamenti del nuovo turno ad eliminazione diretta degli spareggi di Europa League, in cui le seconde classificate dovranno incrociare il cammino con le terze di Champions League retrocesse nell’ex Coppa UEFA.

Infatti, non poteva andare peggio di così, o quasi, per le squadre italiane impegnate negli ormai ex sedicesimi di finale, visto che saranno sfide quasi proibite per Atalanta, Napoli e Lazio, che hanno pescato rispettivamente Olympiacos, Barcellona e Porto.

I bergamaschi erano testa di serie, ma c’erano avversari più abbordabili nel roster, visto che i greci sono difficili da affrontare, soprattutto in quel di Atene.

Sarà una sfida stimolante per i partenopei, probabilmente tra le squadre più forti della competizione, ma anche una grande occasione contro un top club decaduto per questioni sia economiche che sportive in questa stagione, protagonista negativamente di una fase a gironi davvero ignobile in questi mesi.

Invece, i biancocelesti dovranno vendicare le brutte figure fatte da altre squadre italiane in questi ultimi anni contro i lusitani, che possono essere considerati come la primissima outsider per la vittoria finale dopo la retrocessione in cadetteria.

Per quanto riguarda le altre sfide, la favorita in assoluto, il Siviglia, dovrà superare la Dinamo Zagabria nel cammino verso una finale che giocherebbe in casa.

Sarà un incrocio equilibratissimo quello tra Lipsia e Real Sociedad, così come quello tra Zenit San Pietroburgo e Betis Siviglia, mentre va di lusso al Borussia Dortmund, che ha pescato i Rangers Glasgow, e per le cenerentole Sheriff Tiraspol, sorpresa della coppa dalle grandi orecchie, e Sporting Braga.

Le partite d’andata si disputeranno il 17 febbraio, mentre quelle di ritorno il 24 febbraio 2021; le vincitrici raggiungeranno le prime classificate dei gironi agli ottavi di finale.

Ecco tutti gli accoppiamenti e le sfide degli Spareggi di Europa League:

Siviglia-Dinamo Zagabria

Atalanta-Olympiacos

Lipsia-Real Sociedad

Barcellona-Napoli

Zenit San Pietroburgo-Betis Siviglia

Borussia Dortmund-Rangers Glasgow

Sheriff Tiraspol-Sporting Braga

Porto-Lazio

