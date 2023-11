Europa League, Slavia Praga-Roma 2-0, Mourinho: “Partita orribile, si salva solo Bove”

Il tecnico portoghese ha parlato dopo la sconfitta europea contro lo Slavia.

Dopo 3 vittorie consecutive, è arrivata la prima sconfitta della Roma in Europa League.

La partita contro lo Slavia Praga è stata incredibilmente sotto le aspettative prefissate dai giallorossi che si sono ritrovati dal possibile match point per passare il turno, al perdere la prima posizione nel girone.

E’ un Josè Mourinho durissimo, quello che ha voluto parlare nel post-partita della sconfitta, che critica l’atteggiamento della squadra dall’inizio alla fine: “Parlo solo io, nessuno può dire nulla. E’ mancato tutto alla squadra, abbiamo fatto una partita orribile e che non mi è piaciuta per niente”.

Sulla partita: “Il risultato è meritatissimo per loro e per noi, della nostra squadra non si salva nessuno, solo Bove. Ho già parlato con i ragazzi ma non dirò che ci siamo detti. Lo Slavia ha meritato al 100%. Solo Bove non meritava di perdere oggi e uno su 11 sono veramente pochi. Meritiamo il peso della sconfitta e non ho molto altro da dire. Non parlerò oltre, così come non parlerà nessuno della squadra”.