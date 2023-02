Europa League, Roma-Salisburgo 2-0, Mourinho: “Abbiamo giocato in modo fantastico, i ragazzi stanno rispondendo bene”

Il tecnico portoghese ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Salisburgo.

Missione compiuta! Ancora una volta, la spinta dell’Olimpico regala alla Roma la forza necessaria per una rimonta che risulta fatale per il passaggio del turno.

I giallorossi vincono 2-0 contro il Salisburgo, ribaltando il gol di svantaggio maturato all’andata grazie a una prestazione autoritaria e dominante.

Anche Josè Mourinho, in conferenza stampa, ha avuto poco da ridire sulla prestazione della sua squadra e della tifoseria.

Mourinho applaude, in primis, il suo staff, in particolar modo gli analisti che hanno fatto un lavoro fantastico aiutando tutta la rosa a leggere la partita nella maniera migliore possibile.

La Roma, secondo Mou, aveva fatto bene già all’andata, ma in questa partita tutti hanno reso in modo fantastico, conducendo il gioco per 90 minuti e tenendo alta l’intensità.

Anche la curva giallorossa è tornata, secondo lo Special One, a spingere nel migliore dei modi. Sui giocatori, invece, i complimenti vanno quasi a tutti, specie a Spinazzola che con un gran recupero e una preparazione eccellente, sembra ritrovare sempre di più quello smalto che lo ha caratterizzato prima dell’infortunio.

Impossibile, per l’allenatore, non citare Paulo Dybala che nonostante non fosse al 100%, ha stretto i denti giocando con esperienza e qualità. Il suo gol, alla fine, è valso la qualificazione.

Con Abraham a mezzo servizio e senza Solbakken, un ruolo importante lo ha giocato anche Belotti, mentre Wijnaldum sta pian piano arrivando.

Nonostante tutto, però, questa è la vittoria del gruppo per Mourinho.

I ragazzi stanno rispondendo bene in questo periodo e nonostante ci sono tanti problemi che non permettono ai giallorossi di fare troppe feste riguardo questa vittoria, la partita è comunque valutata come ineccepibile